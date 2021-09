Mientras se esperan anuncios sobre un posible nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4), la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó el calendario con las fechas de pago para jubilados y pensionados nacionales para el mes de octubre de 2021, el cual comenzará el viernes 1 para pensiones no contributivas (PNC) y continuará con jubilaciones según la cifra a percibir y terminación de DNI.

Las jubilaciones comienzan a pagarse el jueves 7 de octubre de 2021. Jubilados y pensionados podrán cobrar en ventanilla de los bancos sin necesidad de sacar turno.

El calendario de pagos de octubre tuvo cambios por los feriados del viernes del 8 de octubre (feriado con fines turísticos) y del lunes 11 de octubre (feriado trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural 12/10).

Cabe recordar que a partir de septiembre jubilados y pensionados reciben un incremento 12,39% de acuerdo con lo que establece la Ley de Movilidad.

La Anses recordó que el trámite de Supervivencia/Fe de Vida para los jubilados y pensionados se encuentra suspendido. Esto significa que no es necesario que los adultos mayores concurran a los bancos para llevarlo a cabo.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en octubre de 2021?

1- Jubilaciones y Pensiones mínimas que no superen los $29.135:

DNI terminados en 0: jueves 7 de octubre de 2021.

DNI terminados en 1: martes 12 de octubre de 2021.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de octubre de 2021.

DNI terminados en 3: jueves 14 de octubre de 2021.

DNI terminados en 4: viernes 15 de octubre de 2021.

DNI terminados en 5: lunes 18 de octubre de 2021.

DNI terminados en 6: martes 19 de octubre de 2021.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de octubre de 2021.

DNI terminados en 8: jueves 21 de octubre de 2021.

DNI terminados en 9: viernes 22 de octubre de 2021.



2- Jubilaciones y Pensiones superiores a los $29.135:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de octubre de 2021.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de octubre de 2021.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de octubre de 2021.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de octubre de 2021.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de octubre de 2021.

3- Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de octubre

La Anses otorga a las pensiones no contributivas a personas que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (aquellos que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más que no tengan cobertura previsional o no contributiva).