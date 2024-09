El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su rechazo a las nuevas restricciones que el presidente Javier Milei impuso sobre la ley de Acceso a la Información Pública, calificándolas como “un grave retroceso democrático”. Según Fopea, el decreto 780/2024, que introduce estos cambios “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.

El comunicado de Fopea destaca que el decreto establece restricciones que no están previstas por la ley original, como la exclusión de información sobre el ámbito privado de funcionarios, incluso cuando esta tiene relevancia pública. Además, cuestiona la limitación del término “documento” y la exclusión de deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo del acceso público. También, alerta sobre un artículo que podría imponer indemnizaciones por solicitudes de información que no se consideren hechas de “buena fe”.

Fopea reafirma que toda información en poder de los órganos públicos debe ser accesible, recordando que los ciudadanos son los verdaderos dueños de esa información. “El permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”, sostuvo el foro, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que subrayó que en una sociedad democrática los funcionarios públicos deben estar expuestos al escrutinio y la crítica.

Otra de las preocupaciones de Fopea es la creación de un registro para identificar a los solicitantes de información, su solicitud y la respuesta recibida, lo cual consideran que podría llevar a un control indebido sobre quienes ejercen su derecho de petición. El foro recuerda que según la ONU, en un Estado democrático no debería haber “secretos” ni informaciones privilegiadas que sirvan a intereses particulares.

Finalmente, Fopea destacó que el acceso a la información es fundamental para el ejercicio de otros derechos, y subrayó que este derecho no puede ser restringido por un decreto del Poder Ejecutivo, sino únicamente por una ley sancionada por el Congreso, conforme a los estándares internacionales. En una entrevista reciente, Milei desestimó las críticas de Fopea, refiriéndose al foro en tono de burla y criticando su postura frente a las acciones del Gobierno.

“Estamos ante un desmadre”

La presidenta de Fopea (Foro de Periodismo Argentino), Paula Moreno, criticó al presidente Javier Milei y a los legisladores por la avanzada contra el acceso a la información pública.

“Estamos ante un desmadre, es muy difícil definir este momento. Si un Presidente quiere que los periodistas seamos personas expuestas para sentarse a dar una conferencia de prensa, estamos arrancando muy mal”, alertó Moreno en contacto con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“El Presidente representa a todos. Esto solo genera distancia, no le resuelve nada a la gente. El ataque al periodismo no es el ataque a los periodistas, afecta a la calidad democrática, esa es la base de la discusión. La información es para los ciudadanos, no para los periodistas”, marcó.

Y profundizó: “También debemos preguntarnos por qué los índices de credibilidad del periodismo bajaron en Argentina. El ataque estigmatiza a figuras, pone nombre y apellidos y desconoce trayectorias. Y antes de la era Milei y Cristina, siempre el periodismo investigó y tuvo un rol, con costos muy altos”.

Moreno dijo que, en este contexto, “el periodismo es un blanco fácil”. Y remarcó: “Necesitamos audiencias críticas que miren y analicen todo. Me preocupa el grito constante y el silencio en espacios con responsabilidades institucionales. Los legisladores fueron parte de la limitación a la información pública, ellos deberían alertar sobre esto”.

La titular del Foro, además, expresó: “El fenómeno del mundo es la desinformación, la mirada mundial es preservar la calidad informativa. Nada es casual”.