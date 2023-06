En la recta final de las definiciones electorales, Juntos por el Cambio atraviesa una interna feroz que se materializa en la posibilidad de ampliar -o no- la coalición. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, ambos precandidatos por el espacio, protagonizaron un nuevo cruce en redes sociales.

Luego de la Convención Nacional 2023 de la Unión Cívica Radical (UCR), el mandatario provincial le pidió a la exministra de Seguridad de Cambiemos que "bajara un cambio" y dejar de “desacreditar” a otros referentes de la coalición. “Yo creo que si anda por andariveles normales, se va a dar un debate de ideas, pero bueno, si sigue alterada como está, se va alterar la campaña”, remarcó el gobernador en una entrevista al canal TN.

Sus dichos se enmarcan luego de que un sector de dirigentes, entre ellos el gobernador, encolumnados detrás del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostrara a favor de ampliar la coalición e incorporar al gobernador peronista Juan Schiaretti, intención que encuentra resistencia en Patricia Bullrich y los suyos.

Minutos después, a través de sus redes sociales, Bullrich recogió el guante y le respondió al mandatario jujeño: "Gerardo, lo último que voy a hacer es 'bajar un cambio'. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada".

El gobernador, con intenciones de descomprimir la tensión generada hizo pública su aclaración en el mensaje de la precandidata del PRO: "Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones".

En sintonía, habló de la situación que atraviesa la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 y condenada a tres años de prisión en suspenso: "Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí".

"Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad", remarcó. (Noticias Argentinas)