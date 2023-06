“Pasan dos cosas importantes esta semana. La gira es una de ellas y voy a festejar mi cumpleaños en San Francisco porque el jueves cumplo años”, comenzó diciendo Alejandro Lerner, en La Mañana de El Periódico FM 97.1.

El prestigioso autor y cantante llega a San Francisco el próximo sábado de 10 de junio en el Teatro Mayo en el marco de su gira “Grandes Éxitos”. Las entradas se obtienen a través de la web www.alpogo.com

"El sábado vamos con toda la banda, con un espectáculo grande de repaso de mi repertorio de mis cuatro décadas con rock and roll, con pop, baldas, temas románticos y con todos los temas que la gente me acompañó todo este tiempo", describió.

Sobre su exitosa carrera y vigencia en el arte durante más de 40 años, Lerner, sostuvo que en el marco de cada gira puede parar la pelota y valorar todo el camino construido: “Sí porque es una necesidad. Yo vivo parte del tiempo en Estados Unidos y desde ahí puedo parar, componer, estar con mi familia y bajar un cambio. Es un camino muy largo recorrido, desde mi primer grabación en un disco con León Gieco cuando tenía 16 años, han pasado muchas cosas”, sostuvo el autor de exitosas canciones como “Volver a empezar”, “Campeones de la vida”, “Después de ti”, entre tantas otras.

El artista que empezó con el rock y pasó por múltiples géneros valoró la posibilidad de mantenerse vigente y seguir recibiendo el apoyo de tanta gente.

“Empecé con el rock, después la vida me fue llevando a más caminos y abriendo posibilidades creativas y de conocer gente. Siempre miro para adelante también. Estoy pensando en la gira del fin de semana y la que viene después. Valoro después de tanto tiempo recibir el cariño de la gente, tocar con mi banda y subir al escenario. Es un súper privilegio”, indicó.

Su relación con muchos artistas

Más allá de cumplir 66 años el próximos jueves y tener tanta experiencia en el rubro, Lerner no deja de prestar atención a nuevos artistas. Uno de los cantantes con los que compartió un tema fue Rusherking

"Lo bueno de cantar con estos nuevos artistas es que cuando empezamos hablar ellos me dicen cosas en su idioma y yo me río diciendo qué me está diciendo", recordó con risas Lerner.

“Estas mezclas nos enriquecen. Viene el productor y me pregunta si grabo con el autotune. Y yo no grababa sino que a veces se usaba para afinar. Y fue una linda experiencia”, dijo.

También destaca que tuvo la posibilidad de cantar con muchos artistas, no sólo los jóvenes. Desde La Mona Jiménez, Ulises Bueno, La Konga, entre otros.

"Ahora estamos preparando la canción El poder de los sueños que en su momento la hice para la cadena Disney. Tengo varias versiones con La Sole (Por Soledad Pastorutti), con Luciano Pereyra, y otra con Luis Fonsi. Ahora vamos hacer una nueva versión y estamos viendo quiénes serán los invitados", adelantó.

“Grandes Éxitos”

Alejandro Lerner viene recorriendo el país con su gira nacional y llegará este fin de semana al Teatro Mayo.

En cuanto a su presentación del próximo fin de semana sostuvo que es un espectáculo con banda muy grande de música, pantallas gigantes, sonidos y luces. "Es volver a los teatros a la gente otra vez para que volvamos a reencontrarnos en ese lugar donde se hace cultura y educación", dijo.

“Uno de mis objetivos es que Argentina recupere sus teatros como un lugar donde la gente va, los llena, la gente se divierte, aplaude y se emociona. Van pasando cosas que las han acompañado a lo largo de su vida. Un espectáculo con grandes éxitos y con muchas sorpresas”, se esperanzó el gran artista.