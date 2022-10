En septiembre mataron a una mujer cada 36 horas en la Argentina por motivos de género

En septiembre de 2022 hubo 20 femicidios y trans-travesticidos en todo el país, de acuerdo al relevamiento realizado por el observatorio de la asociación La Casa del Encuentro, que al igual que otras tres organizaciones civiles confeccionan sus propias mediciones de crímenes vinculados a la violencia de género.



El pasado mes también contó con la particularidad de una seguidilla de casos ocurrido en la última semana, cuando en un lapso de tres días cinco mujeres fueron asesinadas en distintas ciudades o localidades bonaerenses.



Fuentes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación confirmaron a Télam que "intervinieron en los cinco casos" en colaboración con el organismo especializado en género de la provincia de Buenos Aires.



"Como ante cada hecho de estas características, realizamos una presentación con ambos Ministerios, donde nos pusimos a disposición del Poder Judicial en el marco de nuestras competencias", precisaron desde la cartera.



El Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro, dio cuenta de 218 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios, de los cuales 20 fueron en septiembre.

Es que, entre el 17 y el 20 de septiembre, se reportaron al menos cinco femicidios en las localidades bonaerenses de Campana, Ayacucho, Loma Hermosa, Tres Lomas y La Plata.



El primer caso tuvo lugar el 17 de septiembre en Campana, cuando se halló el cuerpo de María Alejandra Abbondanza (38) en la parrilla de la casa de Agustín Leonel Chiminelli (24), un vecino de la víctima que fue detenido acusado de cometer el hecho.



Ese mismo día, Patricia Diana Jara (39), quien tenía una discapacidad neuronal, fue encontrada con signos de ahorcamiento en su casa de la localidad de Ayacucho, y el único detenido por ese hecho fue su cuñado, Diego Jesús Bonomo (31).



El tercer femicidio ocurrió en Loma Hermosa, en el oeste del conurbano, donde Verónica Esther Villalba fue asesinada de dos disparos en el interior de la panadería en la que trabajaba por su expareja, Hugo Antonio Marchi, quien se suicidó luego de cometer el crimen.



Tres días más tarde, en el partido de Tres Lomas, Héctor Mansilla (63) mató a puñaladas en su casa a su esposa, tras lo cual chocó con su auto contra el acoplado de un camión y finalmente falleció a causa del impacto.



Finalmente, el quinto hecho se registró también el 20 de septiembre en la ciudad de La Plata, cuando Sebastián Manuel Cipriano asesinó de 35 puñaladas a su exnovia Agustina Roumec y posteriormente se mató con la misma arma blanca.





"No estaban acompañadas o asesoradas"



Sobre los mencionados cinco femicidios, la presidenta de la organización civil La Casa del Encuentro, Ada Rico, destacó en diálogo con Télam que en "ninguno de los casos" existieron denuncias previas de las mujeres hacia sus agresores, lo cual fue un indicador de que "no estaban acompañadas o asesoradas".



"No tenían denuncias porque ellas no estaban asesoradas ni acompañadas. El caso de la panadería vemos en las filmaciones de las cámaras el pánico que ella tenía. Y ni siquiera había denunciado. Eso sucede porque las mujeres no creemos que después de denunciar nos vayan a proteger", indicó Rico, quien alertó la necesidad de "hacer un trabajo de base en los barrios populares para que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad sepan sus derechos y puedan animarse a hablarlo".



El Observatorio Lucía Pérez registró entre enero y septiembre del 2022 un total de 244 hechos.



Por otro lado, desde la cartera nacional insistieron en que trabajan continuamente "para desarrollar robustas políticas públicas de prevención, asistencia, protección, fortalecimiento y reparación ante estas situaciones a lo largo y ancho del territorio".



"Las respuestas deben llegar a tiempo y eso solo es posible con más Estado", expresó a esta agencia una vocera de la cartera nacional, que resaltó la importancia de los programas Acompañar y Acercar Derechos, que se ocupan del abordaje integral de situaciones de violencia por motivos de género.





Un registro actualizado

Por otra parte, los cuatro observatorios sobre femicidios y travesticidios pertenecientes a la sociedad civil, que elaboran mes a mes un recuento de los crímenes, insistieron al Estado Nacional que lleve un registro actualizado de la cantidad de femicidios en el país ante la demora que conlleva el cálculo de las cifras oficiales anuales, las cuales son elaboradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en base a los expedientes judiciales.



"Por el momento, cuando aparece la estadística oficial pasa un año. Queda totalmente desactualizada, porque todos los observatorios que pertenecemos a la sociedad civil nos basamos en los medios, pero deben basarse en los expedientes", señaló Rico.

En la misma línea, Anabella Arrascaeta, periodista integrante del Observatorio Lucía Pérez, que muestra de forma abierta en su sitio web los datos actualizados minuto a minuto sobre la cantidad de femicidios en Argentina, añadió: "Intentamos hacer una radiografía lo más completa posible de esta problemática. Tiene que ver con que sea un aporte para construir verdad, justicia y memoria. Para que cada territorio pueda permitir pensar intervenciones y políticas públicas. Creemos que el acceso a esta información es un derecho y nos parece importantísimo poder construirlo".



De esta forma, el Observatorio Lucía Pérez, MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, La Casa del Encuentro y Ahora que sí nos ven (AQSNV) confeccionaron sus propias estadísticas, las cuales difieren entre sí debido a los distintos protocolos que utilizan a la hora de obtener la información.



"Lo que notamos en los informes de este año es que han asesinado a muchas mujeres migrantes. Porque las mujeres migrantes no están acompañadas y creen que su estatus migratorio incide para que no puedan pedir ayuda. Generalmente este grupo está conformado por mujeres de las comunidades bolivianas, paraguayas o peruanas, que a la vez se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica", observó la titular de La Casa del Encuentro, Ada Rico.



El observatorio de la organización MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, registró durante el mes pasado 15 crímenes de esta índole, lo que eleva a un total de 169 femicidios a lo largo del 2022.



"Venimos mirando hace unos meses con especial atención lo que está pasando en la provincia de Santa Fe y puntualmente lo que está pasando en la ciudad de Rosario. Lo que venimos analizando es que en Santa Fe se está feminizando la muerte. En comparación con el período 2015-2021, en el año 2022 se duplicó la proporción de mujeres asesinadas en la provincia", analizó al respecto Arrascaeta sobre los datos de este año.



Mientras tanto, el Observatorio de Ahora que sí nos ven (AQSNV) computó en el mes de septiembre 14 femicidios, lo cual amplía a 182 los femicidios y travesticidios cometidos en lo que va del año, y destacó que 27 de las víctimas habían realizado al menos una denuncia previa contra su agresor.



