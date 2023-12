Tras participar el sábado por la noche del programa de Mirtha Legrand, el presidente Javier Milei se mantuvo activo este domingo de Navidad en redes sociales y utilizó su cuenta de X (Twitter) para criticar en duros términos y con un extenso posteo al actor Hugo Arana, fallecido en 2020 por covid-19, para reafirmar su defensa al “capitalismo de libre empresa” y cuestionar las ideas de izquierda. Ante la repercusión de su sorprendente texto contra el actor, posteriormente criticó a un periodista del diario Clarín y utilizó para ello un meme del ex arquero de Belgrano Juan Carlos Olave.

En la cuenta de X, el mandatario compartió un fragmento del programa “Debo decir” del año 2017, emitido por el canal América, en el que Arana hablaba de la “teoría del derrame”, y escribió una larga respuesta en el que critica con duros términos al actor, al que por momentos agravia, y lo acusó de “no tener la más mínima idea” y repetir "frases llenas de envidia, odio y resentimiento”.

Incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a la sorpresiva crítica y agregó en los comentarios: “La libertad causa cierto temor para aquellos que entre ataduras no supieron jamás entender el valor de gozar del privilegio de tener la responsabilidad de poder elegir por sí mismos”.

Ante la amplia repercusión de su escrito contra el actor, aparentemente el Presidente se molestó por el título de una nota en el diario Clarín y del mismo modo que con el fragmento de Arana, utilizó el artículo y criticó al periodista, si bien la nota no lleva ninguna firma. Además, allí utilizó un meme que muestra la imagen del ídolo de Belgrano que representa la frase: “No la ven”.

El extraño tuit de Milei contra Hugo Arana

En dicho programa del 2017, Arana hablaba con el entonces ministro de Hacienda y Finanzas de Cambiemos, Nicolás Dujovne, y apuntó hacia la llamada teoría del derrame: "La teoría del derrame me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo, y le digo al nenito de la calle 'sentate ahí y espera que van cayendo migas y podés comer'. Eso del derrame me parece una humillación, una hijaputez profunda", dijo el artista en ese momento.

Además, el actor consideró que "para que haya multimillonarios tiene que haber miles y miles de chicos desnutridos, enfermos, tirados entre aguas contaminadas y viviendo en casas de madera, sino no puede haber millonarios. ¿Cómo hago para equilibrar? No lo veo, no entiendo".

El Presidente tomó el fragmento del video de Arana y comenzó su crítica: “Aquí Hugo Arana repetía una de las frases más aberrantes y mentirosas sobre el capitalismo de libre empresa. Para despejar la ignorancia de los que repiten esta brutalidad, les cuento que en el capitalismo de libre empresa los intercambios son voluntarios, por lo que si existiera el derrame, ello sería en favor de las dos partes que deciden hacer la transacción”.

Añadió: “Por otra parte, en el capitalismo de libre empresa no hay derrame, porque de ser así ello implicaría ineficiencia y en el sistema en cuestión ello conlleva a la quiebra”.

Tras esto, el Presidente consideró que el actor “no tenía la más mínima idea sobre la teoría del valor subjetiva y repetía frases llenas de envidia, odio y resentimiento propio de la izquierda” que, según él, están “basadas en la obsoleta teoría del valor trabajo”. “Lo suyo era ser un gran actor pero ni por lejos era ser economista, a diferencia de los que difunden estas burradas desde la izquierda”, criticó.

Milei continuó: “Lo que puedo decir a quienes piensan como pensaba Hugo Arana es que esa afirmación conlleva a ir por la solución socialista, la cual ha sido un fracaso en lo económico, lo cultural y lo social al margen de haber asesinado a más de 100 millones de seres humanos”.

“De todos modos, si pese a estos desastres hay gente que adhiere a lo dicho por Hugo Arana identificándose con el ‘altruismo socialista’ podrían empezar por donar todos sus bienes y todos sus ingresos para ir arrancando, lo cual nos vendría bien dado que no hay plata”, reiteró el libertario.

Por último, Milei sostuvo que “en el capitalismo de libre empresa sólo se puede llegar a ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a menor precio”.

“Esto es, el que gana dinero en dicho sistema es un gran benefactor social”, concluyó.