La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrió este lunes 24 de octubre la inscripción al nuevo bono IFE 5 de $ 45.000 que se pagará en dos cuotas de $ 22.500.

El nuevo IFE 5 de ANSES fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y tiene como objetivo cubrir a los sectores más vulnerables, particularmente a quiénes se encuentren en situación de indigencia.

La asistencia comenzará a depositarse en noviembre, mientras que su segunda cuota se pagará en diciembre. Este bono espera cubrir a más de 2 millones de personas.

Cómo inscribirse

La inscripción al bono de $ 45.000 es personal y, a partir de este lunes 24 de octubre, ya puede gestionarse en distintas plataformas de ANSES: para que el Gobierno considere la solicitud se debe entregar una Declaración Jurada para que este evalúe cada situación personal.

La asistencia de ANSES comenzará a depositarse en noviembre, mientras que su segunda cuota se pagará en diciembre.

En principio, es posible inscribirse sin turno en todas las oficinas de la ANSES del país, las cuales se pueden visualizar en el sitio link: Oficinas de atención al público | anses.

Por otro lado, la inscripción al bono para combatir la indigencia también puede realizarse en los operativos móviles que la ANSES dispone en todo el país o de forma virtual en el sitio web oficial de ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal.

En cualquiera de las tres instancias se deberá presentar una Declaración Jurada que será evaluada junto a los consumos, bienes y patrimonio del solicitante. Esto significa que no se podrán tener registrados a nombre personal los siguientes bienes:

Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad;

Inmuebles;

Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses;

Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses;

Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses;

Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses;

Obra social o prepaga

En el caso de las personas entre 18 y 24 años, la ANSES realizará el control socioeconómico también a su grupo familiar.

Cuándo cobro

El bono se pagará en dos cuotas de $ 22.500: la primera será a partir del lunes 14 de noviembre según la terminación del DNI y la segunda en diciembre con fecha todavía a definir.

Los requisitos comprenden tener entre 18 y 64 años, no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo, no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra), y no contar con obra social o prepaga.

Desde la ANSeS informaron que se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica de cada persona.

Desde el gobierno confirmaron que el bono de refuerzo será destinado a los siguientes grupos: sectores más vulnerables del país y personas que no hayan recibido hasta ahora ninguna ayuda del Estado.

"Así como en su momento hicimos el IFE , ahora vamos a sacar este bono y con él, vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados", dijo el presidente Alberto Fernández.

Fuente: El Cronista