La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó tiempo atrás el padrón definitivo, de acuerdo con el cronograma previsto, las generales se celebraran este domingo del 22 de octubre.

Para dichos comicios, estarán habilitados todos los ciudadanos mayores de 16 años. Sin embargo, puede darse el caso en que el elector no figure en el padrón. En cuanto a esto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) indicó que el plazo para corregir los datos de dicho registro venció el 27 de julio.

Por ende, quien no figure en el padrón no podrá votar. Ante esta situación, la persona deberá dirigirse a la Secretaría Electoral de su distrito para justificar que no figura y así quedar exenta de cualquier sanción.

Esta información puede consultarse en el sitio web de Secretarías Electorales, el cual fue habilitado por la CNE.