El papá de Justina habló sobre la polémica con Diana Mondino: "No se compra y vende órganos en ningún lugar del mundo"

Ezequiel Lo Cane, el padre de Justina, la nena de 12 años que falleció en 2017 mientras esperaba un donante de corazón, rechazó la propuesta de La Libertad Avanza de crear un "mercado de órganos" y aseguró que "no se compra y vende órganos en ningún lugar del mundo".

La diputada nacional electa por el partido de Javier Milei, Diana Mondino, consideró que "el mercado de órganos es fantástico" y que se trata de "una transacción" que no implica necesariamente un cobro. "Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", sostuvo, si bien no aclaró si se refería a los llamados trasplantes cruzados, algo que en Argentina ya se permite por ley bajo determinadas condiciones.

“¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da”, explicó en una entrevista en el canal LN+.

A esta polémica propuesta se refirió Ezequiel Lo Cane, quien además elogió el trabajo del Incucai. "Hay errores conceptuales, hay errores de datos. Una persona que va a tener un rol en el gobierno y que tiene el compromiso de ayudar a la gente que la vota tiene que tener una responsabilidad y tener mucho en cuenta lo que sucede realmente", declaró Lo Cane durante una entrevista con el canal de noticias C5N.

Tras la muerte de su hija, Lo Cane se convirtió en uno de los impulsores de la Ley 27.447, conocida popularmente como "Ley Justina". Se sancionó en 2018 y estableció que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.

"En la Ley Justina, en el artículo 23, está aprobado el trasplante cruzado, pero hay que explicarlo bien. Hay tres órganos que se pueden donar en vida: el riñón, el hígado y la médula ósea. Si hay dos personas que necesitan un trasplante de riñón y un familiar directo no puede donar a una pero sí a la otra y al mismo tiempo al familiar de la otra persona le pasa lo mismo, pueden 'cruzar' esa donación", señaló además en una entrevista radial.

"En el artículo 23 aprueba el trasplante cruzado, que está basado en el premio Nobel de Estados Unidos, pero definitivamente prohíbe la venta de órganos. Donar y tener hijos es por amor", agregó.

También aclaró que el trasplante cruzado permite que un donante y un receptor no compatibles se inscriban juntos en la lista de espera para encontrar a otra pareja con la que exista compatibilidad cruzada.

"En un país convulsionado en lo social, lo económico, la educación, la salud, tenés que tener una responsabilidad muy atada a lo sensible, a pensar en el otro y la empatía. Yo me informo responsablemente y trato de aportar sobre algo real una solución que creemos que podría funcionar", destacó Lo Cane.

"Hay cosas para mejorar, pero son cosas que la Ley Justina ya establece y no se están cumpliendo, no que habría que cambiar. Si alguien entiende que la Ley Justina se puede mejorar, bienvenido sea, pero partiendo de lo real y no confundiendo a la gente", señaló.

En ese sentido, remarcó que “no se compra y vende órganos en ningún lugar del mundo”.

"Es realmente ridículo pensar en algo así. De ninguna manera y en ningún momento se habla de cuestiones de mercado de órganos o de venta y compra de órganos. El Incucai es transparente y admirado a nivel mundial", concluyó.

Críticas al proyecto

Mondino hizo referencia al economista estadounidense Alvin Roth, pero en el mundo entero lo que planteó Roth fue poco aplicado y cuestionado. Mientras que en Estados Unidos es poco utilizado, en la Unión Europea- UE- se vetó en el 2018 que el modelo de Roth sea implementado a través de la propuesta de la Organización Nacional de Transplante de España.

El Consejo de Europa de la UE lo definió como “tráfico de órganos humanos”. Roth, por su parte, varias veces habló sobre que los órganos del cuerpo humano podían ser considerados como cualquier otro bien y por ello estar sujetos a un valor económico.

Asimismo, la diputada recibió críticas de especialistas que observaron que precisamente esa es la función del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), quien ya había cuestionado a Milei por “desconocimiento total” de cómo funcionan las donaciones y trasplantes de órganos.

“Si entiendo bien está proponiendo un sistema que registre todas las necesidades de quienes precisan un trasplante y los datos de quienes puedan ser donantes. Muy buena idea. Propongo que se le ponga de nombre INCUCAI”, señaló en tono irónico el director de la Fundación Huésped, Leandro Cahn.

Desde la UCR, la diputada Carla Carrizo aseguró: "Lo que propone Mondino no sólo es un delito - "tráfico de órganos humanos", prohibido por la Unión Europea en 2018- es una falta de respeto enorme a las personas inscriptas en el INCUCAI que esperan un trasplante en Argentina. Para hablar de Mercado hay que entender primero como funciona el Estado".