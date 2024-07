El Fondo Monetario Internacional (FMI) empeoró la caída pronosticada para la economía Argentina en el 2024 en un 0,7% respecto a la proyección previa de abril pasado. De este modo, según el organismo internacional de crédito, el Producto Bruto interno (PBI) del país caerá un 3,5% este año y no un 2,8% como preveía hace tres meses.

Así fue plasmado en el último reporte World Economic Outlook, sobre la economía mundial que realiza de manera trimestral el FMI y que dio a conocer este mismo martes con la proyección sobre el PBI de 30 países, entre ellos Argentina.

El informe anticipa además un aumento de 3,2% en la economía global y advierte sobre riesgos al alza para la inflación en un “contexto de crecientes tensiones comerciales y una mayor incertidumbre política”.

En cuanto a los precios de las materias primas, las proyecciones estiman un aumento de las cotizaciones de los commodities (excluidos los combustibles) de 5% en 2024. En cambio, se espera que los precios de las materias primas energéticas caigan alrededor del 4,6% a lo largo del año.

En este contexto, indicó que “el crecimiento se ha revisado a la baja para 2024 en Brasil, reflejando el impacto a corto plazo de las inundaciones, y en México, debido a la moderación de la demanda”, sin embargo, “el crecimiento se ha revisado al alza en 2025 para Brasil para reflejar la reconstrucción después de las inundaciones y factores estructurales de apoyo.

En la rueda de prensa, los representantes del organismo internacional respondieron preguntas sobre la caída en las proyecciones para la Argentina e incluso se refirieron a la inflación, uno de los temas que seguirán complicando a la economía mundial, según el reporte en cuestión.

“La inflación ha venido bajando muy significativamente en la Argentina, esa es la buena noticia”, aseguró Pierre-Olivier Gourinchas, Economic Counselor and Director of the Research Department.

En su análisis, se refirió a las cifras interanuales. "En 2023, rondaba el 211%. Y en 2024, proyectamos alrededor del 140%", indicó y agregó: "Sigue siendo una cifra alta, pero también refleja gran parte de la inflación ya ha ocurrido". Y en esa línea, comentó otras cuestiones positivas, como que "la inflación secuencial está disminuyendo bastante rápido gracias a medidas muy fuertes que han sido implementadas por las autoridades del país. Ahora, el componente clave de las medidas que se han implementado es el plano fiscal", consideró.

En cuanto a la región, el FMI reflejó un empeoramiento de las economías al detallar que para América Latina y el Caribe, espera un alza de 1,9% del PBI, mientras que en abril estimaba un repunte de 2% y lo vincula “esencialmente” a la contracción fiscal en la Argentina.

Con información de Cba24n