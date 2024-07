Una final más: Argentina va por la Copa América

Argentina y Colombia animarán la final de la Copa América Estados Unidos 2024 este domingo 14 de julio a partir de las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami. El árbitro será el brasilero Raphael Claus y en el VAR estará su compatriota Rodolpho Toski. El partido se podrá ver por la TV Pública, TyC Sports,Telefe y Dsports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni superó a Canadá en semifinales y se metió en el partido que definirá al campeón del continente; mientras que los “cafeteros” accedieron tras derrotar 1 a 0 a Uruguay en semis.

La Selección jugará este domingo su cuarta final consecutiva después de las de la Copa América de Brasil, la Finalissima en 2021 y la del Mundial de Catar 2022 (y Lionel Messi, su décima con la camiseta argentina desde la que ganó con la Sub 20 en el Mundial 2005).

Ante Colombia será una nueva final y pareciera que es una buena costumbre de la última década, desde Brasil 2014. Como subrayó el capitán Messi: es fácil decirlo, pero el recorrido fue duro. En el deporte de alto rendimiento, lo “normal” es perder. Se pierde más de lo que se gana.

El último partido ante Canadá fue el mejor partido de Argentina en la Copa América de Estados Unidos, y más aún porque fue después de haber estado al borde del nocaut en la mala noche de los cuartos ante Ecuador.

Emocionado, Messi también habló de “las últimas batallas” suyas y de Ángel Di María. “Por querer ganar siempre, cuando no se daban los objetivos –dijo–, yo mismo me maltrataba demasiado, no le daba valor a todo lo que conseguimos. Y hoy, que soy muchísimo más grande, le doy mucho más valor, más allá de ganar o perder”.

Los colombianos, por su parte, quieren quedarse con la Copa América por segunda vez en su historia. La primera y única vez que lo hicieron, hasta ahora, fue en 2001, cuando fueron organizadores y le ganaron a México en la final.

En la actual edición, con James Rodríguez como principal figura, los “Cafeteros” superaron la fase de grupos con siete puntos (le ganaron a Paraguay y Costa Rica e igualaron con Brasil). En cuartos de final los dirigidos por Néstor Lorenzo se florearon contra Panamá y en las semis dieron una muestra de carácter al eliminar a Uruguay jugando un tiempo entero con un jugador menos.

Ante un rival que también llega en una gran racha, con 28 partidos sin perder (la última caída fue en Córdoba precisamente ante Argentina, en 2022, en las eliminatorias al Mundial), la Scaloneta buscará volver a ganar y darle una nueva alegría al corazón del pueblo. Y si eso no pasa, gracias igual.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias; Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luís Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Hora: 21.

¿Y la Finalissima 2025?

La Eurocopa y la Copa América están llegando a su fin y las selecciones sueñan con levantar el trofeo. Mientras tanto, UEFA y Conmebol ya están trabajando en la Finalissima 2025, el partido que enfrenta a los campeones de ambos continentes. Por el momento, no hay fecha ni sede definida.