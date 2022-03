El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados y el lunes comenzará a ser debatido en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

Se trata de la primera vez que un acuerdo con el FMI es enviado al Congreso de la Nación para su aprobación.

El envío -que ingresó poco después de las 14- consta de 137 páginas y está dividido en cuatro documentos: el proyecto de ley con cuatro artículos, el mensaje del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Alberto Fernández y dos anexos adjuntos.

Desde Tucumán, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ratificó el cronograma acordado entre el oficialismo y los bloques opositores: además de Guzmán, el lunes concurrirá a la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el director del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos.

Los detalles

El envío se produce un día después de que el gobierno nacional anunciara oficialmente que el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán cerraron el acuerdo para refinanciar la deuda récord de aproximadamente US$ 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio (JxC).

Según se precisó este viernes, el nuevo programa -llamado de Facilidades Extendidas- tiene una duración de 2 años y medio en cuanto a los compromisos asumidos, y es una refinanciación de la deuda tomada durante la gestión de Macri.

El acuerdo tendrá 10 revisiones y serán trimestrales con desembolsos, en tanto que el pago de los mismos será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio "sin sacrificar" dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio, destacaron fuentes oficiales.

"Responsabilidad institucional"

A través del mensaje enviado a la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo apela "a la responsabilidad institucional de cada uno y cada una de los diputados y las diputadas, de los senadores y las senadoras" para solicitar "el tratamiento urgente de este proyecto de ley".

Se trata del Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la Argentina y el FMI, conformado por el "Memorando de Políticas Económicas y Financieras" y el "Memorando Técnico de Entendimiento", así como los anexos correspondientes.

"Se han tomado las mejores opciones disponibles dentro de las limitadas herramientas previstas en el portafolio de programas del FMI, de modo que se evite que la Argentina incurra en atrasos con el organismo, lo que generaría un daño inconmensurable a la recuperación del país post crisis económica y en el marco de la pandemia en la que aún estamos inmersos", aseveró el Ejecutivo en los fundamentos.

A través del mensaje, el Gobierno aclaró que "la firma y aprobación de este Programa de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas en la República Argentina con relación al programa del año 2018, las que se mantendrán vigentes, y a las que se les dará continuidad e impulso".

Esa decisión había sido adelantada por el presidente Fernández al inaugurar el martes las sesiones ordinarias del Congreso cuando hizo referencia a la necesidad de que haya avances en la investigación judicial sobre el origen de la deuda con el FMI contraída por Macri.

Tras la afirmación del Presidente, un grupo de legisladores del PRO, alineados con el ala dura de ese espacio, se retiraron del recinto, lo cual provocó cuestionamientos internos por parte de integrantes del interbloque y generó una fuerte crisis al interior de esa bancada.

Si bien el articulado del proyecto de ley ingresó desdoblado de la autorización del refinanciamiento del programa, como había pedido en las últimas horas Juntos por el Cambio, fuentes parlamentarias de ese espacio indicaron a Télam que "es un desdoblamiento a medias, no es total".

"En JxC siempre dijimos que el Congreso sólo está autorizado a votar el financiamiento, los programas económicos son facultades del Poder Ejecutivo y el Parlamento no tiene por qué opinar o avalarlos. De manera que seguiremos estudiando con detenimiento todo lo que ingresó recién a Diputados y el lunes escucharemos al ministro. No podemos adelantar una posición, es demasiado prematuro", dijeron desde la coalición opositora.

Las claves del acuerdo

El gobierno nacional dio a conocer las claves principales del acuerdo, al que consideró "la única forma de hacer frente a los compromisos asumidos" por la gestión del ex presidente Mauricio Macri, que dejó como herencia lo que caracterizó como "vencimientos brutales".

"Le pedimos plata al Fondo para pagarle al Fondo los vencimientos de aquel préstamo y así mejorar el perfil de vencimientos netos con respecto al insostenible que nos dejó Juntos por el Cambio y que la Argentina pueda seguir creciendo", señaló el Ejecutivo.

El programa de Facilidades Extendidas que "reemplaza el fallido Stand By de 2018", tiene una duración de 2 años y medio y tendrá 10 revisiones trimestrales.

De esta forma, señaló Economía, se ganan "cuatro años y medio sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio"

El primer desembolso del FMI será de US$ 9.800 millones.

"Este acuerdo es la única forma de hacer frente a los compromisos asumidos con el FMI por la administración anterior (dado que el FMI no acepta reestructuraciones de deuda)", puntualizó, al tiempo que precisó que, "sin el nuevo programa, la Argentina no podría hacer frente a los vencimientos brutales que acordó Juntos por el Cambio en el programa Stand By" de cerca de US$ 19.000 millones en 2022 y US$ 23.000 millones en 2023.

Asimismo, se reiteró el carácter "inusual" del programa, que se logró "sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años".

En consecuencia, el acuerdo "permite un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro", aseguraron en el Gobierno. (Télam)