Una diputada de Mendoza presentó un proyecto de ley para que el "metegol sea declarada como "deporte provincial" y que el reconocido "molinete" sea considera como ilegal. Según explicó, se trata de una iniciativa para las personas con discapacidades.

Se trata de Josefina Canale del espacio Cambia Mendoza y, además, la iniciativa solicita que los jugadores de metegol sean considerados como deportistas. El proyecto causó revuelo en redes sociales por la situación socioeconómica que transita la Argentina.

Desde su cuenta de Twitter, la legisladora argumentó: "¿Por qué no una ley para que el metegol sea deporte? Me lo propuso @marioqacmdz y me abrió los ojos en un montón de cosas que desconocía sobre discapacidad y estar en silla de ruedas".

"Resulta que para las personas amputadas o en silla de ruedas los deportes de impacto o de contacto implican una complicación adicional: un esguince, o problemas en la rodilla, quebrarte o que la muleta te fisure una costilla pueden implicar inmovilidad total", continuó Canela.

En la misma línea, sostuvo que el "enfrentamiento con reglas, es un enorme desafío y ayuda a las personas con estas discapacidades a pelear contra su peor enemigo: la depresión". También destacó tener un reglamento indiscutido a nivel nacional ayudaría a la organización y finalizó el su hilo en la red social remarcando que no le costará dinero del presupuesto provincial a la Mendoza: "Es gratis para la provincia, no piden subsidio. Y de paso da visibilidad y verdadera #Inclusion en temas de #Discapacidad".