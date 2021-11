Empecemos por el principio: ¿Qué es Fitveg? Es la abreviación de Fitness Vegano, y no es una moda, ni una dieta, sino que es una filosofía, una forma de vivir.

Se trata de una mentalidad que abraza un estilo de vida activo y saludable (fit), combinado con una alimentación consciente, respetuosa con los derechos de los animales, y con el medio ambiente (veg), según publica Ámbito Financiero.

El mundo está cambiando, y las personas se están dando cuenta de que es necesario una transformación de paradigmas pero por sobre todo de acción. En un informe reciente, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires asegura que 12% de los argentinos mayores de 18 años son actualmente vegetarianos o veganos, marcando un aumento del 3 por ciento entre 2019 y 2020.

Los beneficios son muchos, a nivel personal, social y medioambiental. Pero la pregunta del millón es: ¿cómo iniciarse para que sea lo menos incómodo posible y no perdamos la motivación a la vuelta de la esquina?.

Existe un mito generalizado que dicta que no se puede ser fit o dedicarse al fitness y al mismo tiempo tener una alimentación vegana, por la posible falta de proteínas animales. La buena noticia es que no sólo es posible, sino que es un camino de ida. Siempre habrá piedras en el camino, pero lo importante es la convicción y la información calificada para tomar decisiones acertadas para la salud y el medio ambiente.

Aquí cinco consejos para quienes quieran empezar a probar esta nueva forma de vivir y observar el mundo: ser fit-veg.

Hacer consciente la motivación que lleva a decidir un cambio. ¿Por qué y para qué queres cambiar? Tener esto siempre presente, será como una especie de refugio a donde volver cada vez que amenacen las dudas.

La consulta con un nutricionista especializado en alimentación basada en plantas es fundamental. Nuestro cuerpo necesita los macronutrientes presentes en los distintos alimentos, no los alimentos en sí mismos. Por ejemplo, nuestro organismo necesita calcio, no leche. De la misma forma, necesitamos ingerir proteínas, que no sólo están presentes en la carne animal, también la encontramos en por ejemplo, las legumbres. Sabiendo esto, se puede inferir que una persona puede estar saludable y hasta aumentar su masa muscular, sólo ingiriendo las proteínas de origen vegetal.

Aprender a organizarse y planificar. En primer lugar, para poder tener una alimentación vegana y saludable que se adapte a tus objetivos físicos, es necesario generar el hábito del “meal prep” semanal, es decir, planificar con tiempo y elaborar menús semanales para casa y el trabajo. Esto permite asegurar una combinación equilibrada de nutrientes en las comidas, además de llevar un control de lo que comemos y así no perder de vista los objetivos planteados.

Lo anterior además, evita recurrir a improvisaciones peligrosas. El veganismo está creciendo mucho, pero todavía falta que haya más opciones de comidas listas como lo están en el caso de las dietas omnívoras. Por eso, además del “meal prep”, es importante la compra consciente para siempre tener legumbres a mano, y alguna que otra opción de comida/snack que te saque del apuro.

El trabajo interior es clave. Todavía existen muchas críticas a esta forma de alimentarse, de entrenar y de vivir, pero lo importante es la convicción propia. Como en todo proceso de cambio, el autonoconocimiento y el respeto por los propios tiempos es fundamental para lograr los objetivos.

Entrenadora personal formada en ISFC y certificada en NSCA. Viaja por el mundo con la idea de contagiar el estilo de vida Fitveg y acompaña procesos de transformación física y mental. IG: @florfrers.fit

Día Mundial del Veganismo: por qué se celebra el 1 de noviembre

"The Vegan Society" destaca que, este año, el Día Mundial del Veganismo es especial, ya que coincide con el inicio de la 26a Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP26). "Esto es crucial para el trabajo que hemos estado haciendo para el movimiento vegano", destacan.

Día del Veganismo

El origen del Día Mundial del Veganismo tiene que ver con la funación de "The Vegan Society", cuyo origen se remonta al 1 de noviembre de 1944. Por ese entonces, Donald Watson y Elsie Shrigley encabezaron la fundación de un grupo que se alimentaba a base de plantas.

"El Día Mundial del Vegano es un buen momento para recordarle a la gente que optar por productos veganos es una opción de estilo de vida más sostenible. Recuérdeles que busquen la marca comercial vegana en los productos y menús al comprar o cenar, para tener la tranquilidad de que los productos que llevan nuestra marca comercial no contienen ingredientes animales y no se prueban en animales", comentan en el Día Mundial del Veganismo.