Una mujer de 34 años presentó una denuncia por abuso sexual contra el cantante y político David Adrián Martínez, conocido como “el Dipy”. La causa, radicada en la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional, incluye graves acusaciones y pruebas aportadas por la denunciante, quien asegura que los hechos ocurrieron bajo el pretexto de una oferta laboral.

Según el testimonio de la denunciante, el abuso ocurrió en tres ocasiones distintas, siendo el último episodio en mayo de 2024. La mujer sostuvo que conoció al Dipy en octubre de 2023 durante un evento en un bar, al que fue invitada por el cantante. Antes de ese encuentro, ambos habían comenzado a interactuar a través de redes sociales, intercambiando mensajes en Instagram y WhatsApp.

En su declaración, a la que tuvo acceso el periodista Rodrigo Alegre de TN, la denunciante detalló: ”La tercera y última vez que fui violentada sexualmente por el nombrado fue el 16 de mayo de 2024. Me volvió a citar para hablar del puesto que me prometía, fui a su casa, empezamos a charlar en el living, en los sillones, como siempre, y otra vez se tiró encima mío”.

La mujer relató que, en el último episodio, intentó resistirse, pero el Dipy avanzó sobre ella.

Finalizado el hecho, según su declaración, el cantante le habría dado dinero para que pagara un remis que la llevara a su casa. “Fue la última vez que lo vi. Después, en mi chat, se ve que le hablé preguntándole por el trabajo, pero él no me respondió y, al darme cuenta de que todo era mentira, lo bloqueé”, agregó.

Como parte de la denuncia, la mujer aportó capturas de conversaciones por WhatsApp, comprobantes de pagos de remises y otros elementos que, según explicó, respaldan su relato. Así, la mujer junto a su equipo legal, buscan confirmar que los encuentros y el contacto con el Dipy se dieron bajo el pretexto de una oferta laboral en el ámbito político, ya que ambos militaban para La Libertad Avanza.

La palabra de El Dipy

Cuando la fiscalía tomó intervención en el caso, el cantante se comunicó con El diario de Mariana para expresarse al respecto de lo que se lo está acusando.

“Hay muchas mujeres que pasan por esto, que están en sus casas mirando y que la han pasado mal o que la pasan mal. Esto no es real. Me duele mucho porque se que hay muchas mujeres del otro lado que están viviendo estas cosas y, duele también porque tengo dos hijos, mis padres, amigos, familiares, un montón de gente que me conoce. Tengo casi 26 años de carrera y nunca tuve una denuncia de esta índole”, comenzó diciendo, con la voz temblorosa.

“Uno, en el trabajo que hago, que es cantar y poner música, conocemos un montón de chicas con las que se puede tener afinidad o no. Nunca tuve una denuncia. Salgo a hablar por eso, porque soy mediático. Además, un supuesto violador no da la cara. Lo primero que hice cuando vi la nota de ustedes, salí a hablar”, comunicó.

Luego, quiso poner en duda la denuncia de la mujer, remarcando que ella asegura que él abusó sexualmente de ella en su primer encuentro, sin embargo volvió en dos ocasiones a su casa, en donde volvió a ocurrir la violación. “Me llama poderosamente la atención (...) Cuando me dieron el cargo, que no importa si rechacé, me denunció”, expresó.