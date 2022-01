Ante la nueva ola causada por la variante Ómicron, surge la pregunta sobre por qué algunas personas se contagian de coronavirus en varias ocasiones, mientras que otros nunca contrajeron la infección.

Frente a esta cuestión, el médico Alejandro Scicolone (MN.94970 MP.444111), especialista en medicina interna y en cardiología, contó en La 100 los diversos motivos de estos casos.

“Primero, hay que analizar ciertas características estructurales. Una es el sistema inmunológico del organismo del cuerpo humano, que es uno de los más complejos que existe. Conformado por anticuerpos como mecanismos de defensa y también cumple el mismo rol, la inmunidad celular”, comenzó diciendo el experto en salud.

En este caso, argumentó: “En la inmunidad celular participan unos linfocitos especializados que se ocupan de este tipo de defensa. Y la necesidad de actuar tanto a nivel humoral como celular ha hecho que las vacunas que se utilicen sean tan complejas”.

Y luego, Alejandro Scicolone remarcó: “A esto hay que sumarle que existe una constitución genética de cada individuo, que hace que tenga mayor o menor predisposición a infectarse con determinados gérmenes”.

Acto seguido, pasó a explicar cómo funcionan las características clínicas en cuanto al momento de la presencia del coronavirus.

“Por un lado, las personas que no estén vacunadas van a tener reiterados episodios de infecciones por Covid-19 porque no tienen defensa. Y aunque tengan defensa inmunológica elevada, no significa que tengan protección para volver a tener la enfermedad”, señaló el médico.

Y en el otro extremo, expuso: “Hay pacientes que parece que nunca se han contagiado, que nunca lo han tenido. En estos casos, puede ser que sean vacunados que tuvieron la enfermedad de manera muy corta y no dar síntomas o dar síntomas muy leves. Esto hace que muchas personas que creen que no tuvieron la enfermedad, hayan estado en contacto con ella”.

En paralelo, sumó a los pacientes “con enfermedades crónicas que tienen síntomas respiratorios estacionales y ante la normalidad de estos síntomas, puede que haya pasado desapercibida una infección por coronavirus”.

En resumen, reflexionó: “No hay seguridad de inmunidad por haber estado infectado, por eso muchos se reinfectan. Y en los pacientes vacunados, hay posibilidad de desarrollar una infección asintomática y por eso, no se detecta. Y aparecen como pacientes que nunca se infectaron”.

Al momento de hablar de la posibilidad de contagiarse, detalló los motivos que influyen: “Es completamente proporcional a la concentración del inóculo, que es la cantidad de germen a la cual estemos expuestos y también a la infectividad del germen. Y la posibilidad es inversamente proporcional a la inmunidad propia del organismo más la inmunidad adquirida que, en este caso, serían las vacunas”.