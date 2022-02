Al menos 17 personas murieron y otras 56 se encuentran internadas, 26 de ellas en estado crítico, en hospitales de los partidos de Hulingham, San Martín y Tres de Febrero en Buenos Aires, debido a una intoxicación por el presunto consumo de cocaína adulterada, informaron esta tarde fuentes del Gobierno bonaerense.

Los voceros añadieron que la cifra podría incrementarse, ya que hay fallecidos en la vía pública y domicilios, cuya cantidad aún no se pudo establecer, al tiempo que el número de internados se amplía constantemente con el arribo de personas en grave estado a la admisión de las guardias de los centros asistenciales.

"Puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas de traficantes pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo", afirmó esta tarde a la prensa el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo.

Sobre la cantidad de fallecidos, el funcionario judicial detalló: "Nosotros tenemos nueve muertos, pueden ser que sean 12 y la cantidad de internados debe pasar los cincuenta". Horas después la información oficial dio cuenta de 17 muertos.

10 detenidos

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni agregó que en una serie de procedimientos que encabezó durante la tarde en un asentamiento conocido como "Puerta 8", del partido de Tres de Febrero, fueron detenidas diez personas en un búnker de venta de cocaína que ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación.

En la causa interviene una fiscalía especializada en Drogas Ilícitas del departamento Judicial de San Martín, a cargo de Germán Martínez, quien deberá ahora determinar si ese asentamiento fue el origen de la droga y si los detenidos tuvieron responsabilidad en su comercialización.

Al contar con información sobre las primeras víctimas, desde la Fiscalía General de San Martín emitieron un comunicado para alertar a la población.