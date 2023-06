Chaco: peritan restos óseos por el posible femicidio de una joven

El fiscal que investiga la desaparición y el posible femicidio de Cecilia Strzyzowsk, una joven de 28 años que fue vista por última vez el 1° de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, sostuvo que aguarda los resultados de las pericias que se realizarán a restos óseos y manchas hemáticas halladas en una propiedad de la familia de la pareja de la mujer.

En tanto, por el hecho están detenidos la pareja de Strzyzowsk, identificada como César Sena; los padres de éste, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; Fabiana González, asistente del matrimonio; y otras dos personas de las que no trascendieron sus identidades.

A su vez, fue apresado Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena quien tenía pedido de captura por una causa por violencia de género, y se solicitó la detención de Gustavo Obregón, esposo de González.

El fiscal Jorge Cáceres Olivera, a cargo de la fiscalía Especial en Violencia de Género 4 de Resistencia, confirmó que "se detectaron restos óseos", tras un rastrillaje realizado ayer en un campo de aproximadamente 100 hectáreas propiedad de la familia Sena ubicado en una zona rural de la localidad de Campo Rossi, del departamento chaqueño de 1° de Mayo.

"Se hizo un intenso rastrillaje. Se detectaron restos óseos. Se corroboró por médicos forenses. Hasta el momento tuvieron contacto visual con los elementos secuestrados, se reservaron en sobres y serán analizados", aseguró Cáceres Olivera en declaraciones a la prensa.

Cáceres Olivera calificó de "positiva" la jornada de los rastrillajes, que se sumaron a dos allanamientos realizados a dos propiedades de la familia Sena en el centro de Resistencia, donde se incautaron rastros hemáticos, que también serán analizados por la justicia.

Esa casa pertenece a los padres de la pareja de la joven, líderes del partido Socialistas Unidos por el Chaco, quienes quedaron detenidos como presuntos coautores de "homicidio simple", junto con una colaboradora que también quedó presa.

El hombre era precandidato a diputado provincial y la mujer precandidata a intendenta de Resistencia en las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el domingo 18 de junio.

Por su parte, Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, dijo este domingo a la noche durante un acto en la localidad de General San Martín: "No vamos a dudar de promover la justicia que sea necesaria, pero el titular de la acción penal es el fiscal, el auxiliar de la justicia es la policía, y el Estado va a proponer y va a defender a las víctimas de cualquier violencia".

"Que aparezca Cecilia, tiene que aparecer porque ningún ser humano puede desaparecer de la faz de la tierra. Vamos a salir a buscarla nosotros si no sale la justicia", había declarado el jueves ante los medios locales la ahora detenida Marcela Acuña, quien defendió que su hijo "no vino antes porque en ningún momento pensó que se iba llegar a esto".

Es que Sena hijo había declarado ese día como testigo con el objetivo de determinar los últimos movimientos de la joven, pero los investigadores vieron que su testimonio tenía contradicciones, por lo que desplegaron el allanamiento.

Al salir de la fiscalía tras sus dichos ante la Justicia, el ahora sospechoso dijo: "Estoy un poco mal", y aseguró que declaró "todo lo que sabía".

Por último, el acusado agregó: "Nunca fui violento con nadie, si alguna vez tuve un conflicto fue porque no había una salida pacífica contra personas que venían directamente a agredirme".

Tras las detenciones de sus padres y de la otra mujer, la fiscalía dispuso que todos sean indagados este lunes, añadieron las fuentes judiciales.

En ese marco, el fiscal Cáceres Olivera solicitó la captura internacional de César Sena, quien convivía con Strzyzowsk en la casa de la abuela de ella.

Dado que el hombre no volvió a ser localizado, la fiscalía pidió su inmediata detención como autor de un posible "femicidio", lo cual fue realizado en las últimas horas del sábado y también será indagado por ese delito, que prevé prisión perpetua.

Desde el momento en que la madre de la joven realizó la denuncia por la desaparición de su hija, el Gobierno provincial puso en marcha los protocolos del Sistema Provincial de Búsqueda de Personas alertando tanto a fuerzas provinciales como federales, y a otras provincias sobre el caso, informó en un comunicado.

En tanto, la madre de la joven publicó un video el miércoles último en el que aseguró no tener esperanzas de encontrar a su hija con vida y contó que a Sena lo conoció por una aplicación de citas.

"Por favor chicas cuando su mamá les diga ese chico no, háganle caso a su mamá, no arriesguen su vida. Ese enamoramiento que ustedes tienen no vale su vida", aconsejó llorando la mujer, quien expresó su temor por "la gente" con que se está "metiendo" ya que dijo que le "queda una sola hija" a la que le pueden hacer algo.

Cecilia fue vista por última vez el 1 de junio, mide 1,65 metros, tiene cabello castaño oscuro, lacio y tez blanca.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón tipo buzo, color gris claro, un saco tipo campera color gris oscuro, con zapatillas color gris con rosado.

Se solicita a la sociedad dar alerta a cualquier número de emergencia como el servicio 911, la Línea 137 y la Guardia de Género (362) 474-6518 si tienen algún dato sobre su paradero.

