Agustina, es una víctima de abuso sexual que se cruzó con su agresor en las calles de la provincia de Catamarca. Juan de Dios Gutiérrez fue sentenciado a 12 años de prisión en abril de 2021, pero todavía sigue caminando por la vía pública, por acciones legales de los defensores del ex cura para impedir que la condena quede firme y vaya a la cárcel.

“¡Qué la Justicia piense en mí, por favor!”, es el título del posteo que compartió en Facebook la “Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina”, junto al texto que escribió la víctima del ex cura, en el que exigió justicia, luego de encontrarse cara a cara, en una despensa, con Gutiérrez, mientras ella estaba en compañía de su hermana melliza.

“El cura Juan de Dios Gutiérrez fue condenado a 12 años de prisión el 30 de abril del 2021 y en unos días se cumple un año del histórico juicio en la provincia de Catamarca, pero sigue libre”, remarca el posteo de la red social. “Resistiéndose a cumplir la condena que merece, busca abogadxs que elaboren presentaciones para dilatar”, añade en el texto, la joven.

“Transita las calles de la ciudad, calles cercanas a mi domicilio, y yo debo resguardarme, pareciera que nunca el miedo va a desaparecer”, enfatiza la víctima del abuso sexual del ex cura. Luego, contó cómo se sintió ante el traumático reencuentro: “Me tiemblan las manos y las piernas, siento un nudo y no puedo respirar”, detalló.

“Aún sigo luchando para sobrevivir y no sé si pueda lograrlo”, reconoció la joven. “Estoy cansada de esperar, años esperando el juicio, días de tensión en el proceso y una condena que no queda firme aún”, recapituló sobre la lucha legal que atravesó ella junto a su familia.

“Dicen que así es el sistema judicial, pero yo no entiendo: un abusador es condenado y sale directo a la cárcel, un cura abusador es condenado y sigue libre”, señaló Agustina. “Claro, me olvidaba de un detalle, el poder eclesiástico tiene coronita, privilegios y actúa en connivencia con un Estado que hace oídos sordos y mira para otro lado”, enfatizó la joven.

“¡Hipocresía por donde se lo mire!”, añadió. “Quiero que la justicia piense en mi por un instante”, exigió la joven y remarcó: “Estoy en peligro, no se olviden quien es, es un abusador, depredador, narcisista y psicópata”. Tras este reclamo, contó: “Hoy estuvo a unos pasos de mí, y la persona que me acompañaba pudo sacar estas fotos que comparto”. A su vez, pidió que “no olviden este rostro, es el cura Gutiérrez, condenado y sigue libre”. Y finalizó: “Soy Agustina, soy sobreviviente… no sé hasta cuándo”.

