Ocho presos se fugaron este sábado por la madrugada de la Comisaría N°12 de la ciudad de Santo Tomé mientras un noveno recluso logró ser recapturado cuando intentaba escapar con los demás.

La fuga se produjo alrededor de las 4 de la mañana de este sábado cuando los agentes de la Comisaría N° 12 de Santo Tomé, situada en Alvear al 2500, advirtieron la evasión de nueve de los reclusos que lograron ganar la calle tras desprender un barrote de la parte superior del penal y trepando por el techo.

Según trascendió, los reclusos lograron escapar en momentos en que dos policías de la Comisaría 12 se encontraban fuera de la dependencia, interviniendo en un hecho de robo calificado, y los agentes adicionales que custodiaban a los presos se estaban guarenciendo de la lluvia en una oficina con vista al penal.

Conocida la fuga, personal de la Comisaría santotomesina junto con agentes del Comando Radioeléctrico de esa ciudad realizaron un rastrillaje de la zona, logrando recapturar a uno de los nueve reos, identificado como Roque R.

Mientras tanto, agentes de la Guardia de Infantería y de la Policía Científica realizaron una requisa en la dependencia donde se produjo el audaz escape.

El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Rosana Peressin, quien ordenó realizar las pericias de rigor.

Si bien aún se desconocen los delitos que se le imputan a los ocho evadidos, Aire pudo saber que se trata de Carlos S.; Marcelo C; Marcos P; Fernando S; Franco O; Gustavo R; y Matías C; Sergio C.

Comisaría N°12 de Santo Tomé, una dependencia colapsada

Fuentes extraoficiales indicaron que la Comisaría N°12 de Santo Tomé tiene capacidad para alojar sólo a 16 presos. Sin embargo, al momento de la fuga de este sábado, había 41 reclusos.

Hace exactamente un año, la Comisaría N°12 de Santo Tomé era noticia por otra fuga protagonizada por cinco presos. Dos de ellos habían logrado ser recapturados a las pocas horas.

Dos días más tarde en la misma comisaría, varios detenidos habían prendido fuego un colchón en protesta de mejores condiciones de detención.

El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2021, y dos policías que evitaron la fuga de los presos terminaron con lesiones leves.

Fuente: Aire de Santa Fe