Se viene la segunda vuelta (balotaje) de las elecciones presidenciales, en la cual argentinos y argentinas en todo el país podrán elegir entre los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza),quienes fueron los más votados en la primera vuelta.

En las elecciones celebradas el pasado 22 de octubre, Massa obtuvo el 36,68% de los votos y Milei el 29,98%.

En nuestro país la legislación electoral establece que los votos válidos se clasifican en dos categorías:

1. Afimativos: son aquellos en los cuáles el sufragante elige entre las opciones electorales disponibles.

2. Votos en blanco: Es cuando se introduce en la urna un sobre vacío o con un papel de color liso, sin inscripciones ni imágenes.

El acto de votar en blanco se considera válido porque simboliza la decisión del electorado de abstenerse de elegir entre varias opciones que ofrece el sistema de sufragio. La intención es expresar el descontento con las opciones electorales actuales y las propuestas presentadas por los partidos políticos durante las elecciones.

El voto "nulo" representa otra forma de expresión. Se refiere a cuando un voto se emite mediante una papeleta no oficial o mediante una papeleta oficial que incluya cualquier tipo de inscripción o leyenda, excepto en los casos de votos válidos.

¿A quién favorece el voto en blanco en el balotaje entre Milei y Massa?

Durante una segunda vuelta electoral, emitir un voto en blanco no influye en el resultado de la votación. En consecuencia, seleccionar esta opción no favorece indirectamente a ningún candidato en particular. Es decir, ni Sergio Massa ni Javier Milei se verían favorecidos por una persona que vota en blanco, o cuyo voto fue anulado.

Para la segunda vuelta, solo se tienen en cuenta los votos afirmativos a la candidatura de un partido. La fórmula presidencial que acumule más votos individuales será la ganadora, independientemente del porcentaje o número de votos en blanco, impugnados o nulos.

Sin embargo, muchas veces escuchamos en la calle o en charlas de nuestros círculos cercanos que el voto en blanco puede beneficiar “al candidato más votado”. Esto es cierto en elecciones como las PASO o en las elecciones de primer término, pero no se aplica esta regla en el próximo balotaje.

El voto en blanco, entonces, es considerado un voto válido, pero no afirmativo. Por ende, según el artículo 151 del CEN —que establece que resultará electa la fórmula “que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”— en el balotaje los votos en blanco no favorecen a ninguno de los dos candidatos en pugna.

Votar en blanco no es lo mismo que anular el voto, o que el voto sea impugnado. En cualquiera de esos dos casos, los votos se consideran no válidos.