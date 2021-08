"Plan Mi Compu" para jubilados: permitirá comprar una PC en 40 cuotas fijas

Jubilados y pensionados nacionales pueden acceder a un préstamo de hasta 300 mil pesos para comprar notebooks, tablets o PC de escritorio a través del Banco Nación.

El plan Mi Compu fija un plazo de devolución que contempla hasta cuarenta cuotas mediante la pagina web de la entidad bancaria.

Los interesados deben ingresar a https://www.bna.com.ar/Personas/Turnos para sacar un turno y asistir a una sucursal del Banco Nación.

Entre los modelos disponibles se encuentran la Tablet EXO WAVE I101, la Notebook EXO, la Smart MCF-CN49/L37/M37 + Mochila Solar EXO Energy, la Notebook EXO Smart MCF-CN49/M37/L37, la PC EXO Ready Triton MCF D90, la PC EXO Ready Triton D90, la All In One EXO Style C2-A88/X4, y la Notebook EXO Smart ST83/S3/XQ3C.

Todos los detalles del plan Mi Compu para jubilados y pensionados

Montos

Hasta $300.000.

Plazos

Hasta 40 meses.

Destino

Adquisición de computadoras personales, con una financiación de hasta 40 meses de las empresas:

EXO Informática.

Teléfono 0810-1222-396.

Relación cuota/ingreso neto

Hasta el 30% de los ingresos netos del solicitante.

Interés

Documentación a presentar

Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia del mismo.

Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por ANSES.

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

Último resumen de la tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo (a título de ejemplo: luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etc.), a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.