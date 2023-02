Tras conocerse el veredicto condenatorio, contra Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez por el crimen de Lucio Dupuy, el abogado de la familia del menor asesinado, dijo que le sorprendió que a la madre del niño la absolvieran por el delito de abuso sexual y que están "relativamente conformes" con la sentencia.

Además, José Mario Aguerrido, el letrado que representa a la familia de la víctima, se mostró emocionado y dijo sobre Lucio: "Le solté la mano, descansará en paz", y visiblemente emocionado agregó: "Conviví dos años con el horror".

"Estamos relativamente conformes porque esto respeta la responsabilidad penal de un homicidio agravado triplemente y queremos ver el rechazo de los planteos que hizo la querella. Pero esto luego que analice la sentencia. Vamos a ver los considerandos, pero estamos más o menos conformes. Pero lo visceral era lo de la responsabilidad por el homicidio agravado y la prisión perpetua", comentó Aguerrido, quien además dijo: "es una etapa cumplida porque era el deseo de la familia".

Al ser consultado por un pedido de jury a la jueza que le otorgó la tenencia del menor a su madre, sostuvo: "sería lamentable que la familia Dupuy se vea obligada a pedir el juicio político. Tenemos 30 diputados, a alguno se le puede ocurrir".

Cuando le preguntaron si era un acto de cobardía que las ahora condenadas no estuvieron presentes en la sala de audiencias cuando se dictó el veredicto dijo "es un derecho".

Al referirse al odio de género, que es un agravante que había planteado desde la querella, y al cual no le dio lugar el tribunal en la sentencia, el abogado explicó: "Yo tengo que conocer los resultados de la sentencia y saber por qué el odio al género no, pero lo vamos a analizar. No es que plantear un recurso nos genere un desgaste, este tema nos ha desgastado, pero estamos en la pelea y acá tiene que haber una certeza. La violencia no es unidireccional y la sentencia lo demuestra: dos mujeres condenadas por el homicidio agravado de un menor, varón de 5 años, y hay cosas que no se pueden explicar desde lo racional sino desde el odio".

(Fuente: Noticias Argentinas)