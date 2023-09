El diputado nacional por Córdoba y candidato a repetir mandato, Carlos Gutiérrez (Bloque Córdoba Federal), salió a responder en duros términos a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien este martes dijo en declaraciones radiales que "sería una buena idea que Juan Schiaretti no sea candidato a presidente".

“Los que fracasaron y dicen loas de Córdoba, nos dicen que nos tenemos que correr”, enfatizó Gutiérrez.

En su cuenta de X, el diputado enumeró los fracasos de Bullrich en los gobiernos de De la Rúa y Macri, y apuntó también contra el ministro de Economía y candidato kirchnerista, Sergio Massa.

“Probemos con un hombre de gestión, con experiencia, Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia más importante del interior del país, para sacar a la argentina de esta permanente crisis".

“Por eso, mañana (por el miércoles) vamos a Buenos Aires a lanzar la campaña para enviar un mensaje desde allí a todo el país. Argentina no tiene un problema ideológico, tiene el problema de haber sido mal gobernada”, puntualizó.

Vergonzoso

“Es vergonzoso lo de la señora Bullrich… igual que lo de Massa. Patricia se tuvo que ir antes con el gobierno De la Rúa y después, con Macri, hicieron tan mal las cosas que volvió Cristina. Y Massa… ni hablar… no puede manejar la economía, es el fracaso viviente de esta grieta”, disparó desde la red social X, Gutiérrez.

“La gente no es tonta. Vienen a Córdoba a hablar de Córdoba. Si les gustan nuestros ministros; si vienen y hablan loas de cómo está Córdoba; si se desviven hablando de la importancia de Córdoba como motor productivo; y si ya han fracasado tantas veces háganse a un lado; sean serios por única vez, y le demos a Argentina alguien que la pueda gobernar bien”.

Enfático, el diputado schiarettista remarcó que ambos candidatos fracasaron “y vienen a decirnos a nosotros que nos tenemos que correr, los mismos que también fracasaron, incluso, en tratar de destruir lo que no pudieron: que es terminar con Córdoba. Nunca pudieron cuando gobernaron… tanto el kirchnerismo como Cambiemos. Porque se encontraron con hombres de gestión como José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. No nos pudieron poner de rodillas porque Córdoba no se arrodilla”.