"El oso estaba amaestrado": el grosero error de Nelson Castro sobre Putin

Mientras el mundo sigue en vilo la guerra entre Rusia y Ucrania, un insólito comentario del periodista Nelson Castro acerca de una imagen de Vladímir Putin generó una ola de memes y fuertes críticas por la falta de seriedad del comunicador en medio del tenso conflicto bélico.

Y es que el periodista aseguró que una "fuente" le dio detalles sobre una de las fotos más virales del presidente ruso donde se lo ve montando un oso. Se trata de una imagen falsa, un montaje o meme, como una forma de mostrar el poderío del mandatario ruso. Pero Castro creyó que se trataba de una imagen real y hasta comentó sobre la misma con tono de seriedad, aduciendo tener una fuente al respecto.

"Esto me lo comentó una de las fuentes hace unos días sobre Putin: 'No crean todo lo que ven. El oso estaba amaestrado'", aseguró Castro sin saber que se trata de uno de los fotomontajes más conocidos en redes, que, con ironía, busca destacar el espíritu combativo de Putin.

Todo comenzó la noche del martes cuando el médico y periodista fue invitado al ciclo "Una Vuelta Más" en el canal de noticias TN para brindar su supuesto conocimiento acerca de la invasión rusa.

En un momento de la charla, el conductor Diego Sehinkman destacó el perfil de Putin: "Se viene mostrando en todos los últimos años como el hombre fuerte, en torso; sí, es verdad, montando osos, nadando, sumergiéndose en un submarino en aguas heladas...". También dando por reales los memes de Putin.

Y Castro interrumpió: "Un dato para que te fijes. Dijiste algo importante y esto me lo comentó una de las fuentes hace unos días sobre Putin: 'No crean todo lo que ven. El oso estaba amaestrado. Doy este dato porque me lo señaló la fuente". Sin advertir que se trataba de imágenes falsas, es decir, montajes.

Claramente, la imagen de Putin montando un oso se trata de un meme, pero el periodista dijo al aire y sin ruborizarse que su fuente le decía que el oso estaba amaestrado: todo un papelón.

Lluvia de memes

Como podía esperarse, el video con el momento comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, que también prodigaron decenas de otros memes con burlas al comentario y ubicando al presidente ruso encima de águilas, tiburones, dinosaurios y hasta galletitas.

Y fueron numerosos los usuarios que, además, dejaron fuertes críticas por la falta de rigor profesional y seriedad de Castro, muy habituado a comentarios de distintos temas sin fundamentos de ningún tipo.