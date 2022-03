En la Cámara Criminal y Correccional de 1ª Nominación de Río Cuarto inició este lunes el juicio contra Marcelo Macarrón por la muerte de Nora Dalmasso ocurrida en noviembre de 2006. En ese marco, previo al inicio del proceso el viudo, único imputado por homicidio calificado por el vínculo, por alevosia y por precio o promesa remuneratoria, ingresó por la puerta principal acompañado por sus hijos, Valentina y Facundo, quienes pidieron a la prensa "que dejen en paz" a su padre.

"Pizarro es un mamarracho como fiscal", disparó Macarrón ante los medios y agregó que tiene "expectativas muy buenas" respecto a su situación en dicho proceso. Indicó que piensa asistir a todas las audiencias y que este lunes se le leerá la acusación en su contra pero recién mañana hará su declaración ante el jurado.

"Estoy muy ansioso por todo lo que estamos viviendo", expresó el viudo y sobre el esclarecimiento del crimen de Norita consideró que "es muy difícil después de tantos años".

Sobre el fiscal Luis Pizarro, el quinto y último de los que investigaron a lo largo del proceso judicial, Macarrón precisó que "desde el primer momento se hizo todo mal". En septiembre de 2019, el funcionario dio por concluida la instrucción y elevó el expediente a juicio con Macarrón como el único imputado en calidad de "instigador", que prevé la pena de prisión perpetua.

"Siempre reclamamos justicia pero nunca hicimos marcha porque no estamos convencido de eso", expresó el viudo en el ingreso a la Cámara y agregó que luego de tantos años no tiene certezas de quién podría ser el asesino: "No sospecho de nadie", agregó.

"Transitamos esto con mucho dolor pero estamos bien", dijo Facundo Macarron, hijo del imputado y también culpó al fiscal de que la causa "siga impune". "Pasamos esto con mucho dolor porque la principal víctima es mi madre", agregó el joven y ante la pregunta de por qué cree que la Justicia apuntó contra su padre precisó: "Desconocemos si hay alguna movida política por atrás".

Por su parte, Valentina Macarron, hija del viudo, pidió a los medios que "respeten" a su padre y aclaró que "Es una acusación de locos".

Muerte de Nora

Para el fiscal Luis Pizarro, el móvil del crimen de "Norita" estuvo motivado por "desavenencias matrimoniales y cuestiones económicas".

"Norita" de 51 años fue encontrada asesinada en la madrugada del 26 de noviembre de 2006 en su casona del exclusivo barrio Villa Golf de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, donde residía con el traumatólogo Macarrón de 60, con quien tenía dos hijos, Facundo, quien por entonces vivía en la capital, y Valentina, que para esa fecha estaba de viaje.

Durante la investigación se siguieron varias hipótesis, como crimen durante un juego sexual, abuso sexual seguido de muerte, femicidio y asesinato por encargo, en tanto las pericias determinaron que Nora murió por asfixia por estrangulamiento y su cuerpo semidesnudo quedó tendido en la cama de su hija.

En el transcurso de la causa fueron imputados, además del viudo, el ex asesor del Gobierno cordobés Rafael Magnasco, el pintor Gastón Zárate y Facundo Macarrón, aunque todos ellos fueron finalmente sobreseídos.

Los peritos hallaron en la escena del crimen el patrón genético del linaje Macarrón (haplotipo Y) y ese elemento fue utilizado primero para acusar a Facundo y posteriormente para apuntar al viudo, quien siempre reconoció que antes de viajar había tenido relaciones sexuales con su esposa.

En tanto, Zárate fue apodado en Río Cuarto como "perejil" y hubo marchas en su favor cuando estuvo unos días detenido, y fue desvinculado del crimen más rápidamente que el hijo de Nora, cuyo sobreseimiento demoró seis años.

Macarrón fue procesado en marzo de 2016 por el anterior fiscal Daniel Miralles, quien inicialmente puso en duda la coartada de que se encontraba en un torneo de golf en Punta del Este cuando ocurrió el asesinato y lo acusó de "homicidio calificado por el vínculo" solamente.

Cuando el fiscal Pizarro se hizo cargo de la causa modificó la hipótesis y consideró que el viudo contrató un sicario para matar a su esposa mientras él estaba ausente en su viaje por Uruguay.

El juicio

El Tribunal está integrado por tres jueces técnicos: Daniel Antonio Vaudagna, presidente; Natacha Irina García, vocal de Cámara; y Gustavo José Echenique Esteve, juez de Ejecución Penal. También lo componen ocho jurados populares titulares y 16 suplentes, mitad mujeres y mitad hombres.

Participarán además en el juicio, el fiscal de Cámara, Julio Marcelo Rivero (asistido por personal de su Fiscalía); y los defensores del imputado Macarrón, Marcelo Brito y Cristian Ayán; quienes contarán con la asistencia de la abogada Mariángeles Mussolini.

Durante la primera semana se realizarán audiencias los lunes (a partir de las 10), martes, miércoles y jueves (estos tres días entre las 9 y las 15 horas). A partir de la segunda semana, el Tribunal llevará a cabo las audiencias los martes, miércoles y jueves de 9 a 15.

El Tribunal informó que durante la etapa previa al juicio fueron aceptados más de 300 testigos, entre familiares, amigos de la víctima y del acusado, vecinos del barrio Villa Golf, policías y peritos.

