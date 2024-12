Tres estudiantes se convirtieron en los primeros graduados de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad Regional San Francisco. Presentaron ante la comunidad universitaria el proyecto final denominado “Análisis de factibilidad e instalación de planta elaboradora de yogur griego”.

Se trata de Paloma Rodríguez, Leandro Andrés Chiappero y Agustín Goetz que formaron parte de la primera cohorte de la carrera iniciada en 2019. Vale destacar que la propuesta se dicta en el Centro Regional de Estudios Superiores de San Francisco (CRES).

La presentación contó con la presencia de la vicedecana Claudia Verino, la coordinadora de Ingeniería Industrial, Carolina Apendino, el coordinador del CRES, Matías Bordese.

“Estamos los tres felices de haber llegado a esta etapa, después de culminar tantos años de sacrificio, estamos muy contentos”, dijo Leandro. Mientras que Paloma expresó: “Es muy emocionante para nosotros y para nuestras familias que nos acompañaron durante seis años en este recorrido, y estamos contentos de poder compartirlo juntos porque además de compañeros de estudio somos amigos”.

Por otro lado, Agustín también comentó su sensación: “Es algo muy gratificante, hay muchas emociones encontradas en cada uno, esfuerzo, sacrificio, y lo más lindo es poder vivirlo entre nosotros y tener presente a nuestros seres queridos”.

Los primeros egresados

Ingeniería Industrial se anunció a fines de diciembre de 2018, cuando además se concretó la creación del CRES junto a la Municipalidad y la Universidad Nacional de Villa María.

En aquel momento, Paloma había terminado el secundario y “no estaba tan decidida sobre qué quería estudiar", pero todo cambió. "Cuando empecé a ver las opciones dentro de la ciudad, ya que no me quería ir, estaba entre Ingeniería Química o Ingeniería Industrial, pero Industrial me parecía algo un poco más amplio, y me pareció que era la mejor opción”.

“En mi caso -explicó Leandro- yo ya había experimentado cursando Ingeniería Electromecánica, y por motivos personales tuve que dejarla. Y cuando apareció la propuesta de Ingeniería Industrial, decidí darme una segunda oportunidad y estoy muy contento de haber tomado esa decisión”.

Agustín contó que tras finalizar la escuela media empezó a trabajar: “Con esta carrera retomé los estudios, y justamente busqué una carrera con gran salida laboral, que sea dinámica, versátil. Así que me acerqué a UTN, me comentaron que estaba por abrir Industrial y me inscribí. Fue en febrero de 2019”.

Y después agregó que hizo su carrera universitaria mientras trabajaba en una empresa familiar, ubicada en el Parque Industrial, allí es donde puede ver el proceso de la empresa: “En administración, o en cualquier área, se pueden aplicar técnicas y procedimientos aprendidos durante la carrera”.

Perfil

Goetz detalló cuál es el perfil de los profesionales de su área y sostuvo que "es la gestión de recursos, sobre todo en la actualidad, la mayoría de los recursos siempre son escasos y lo que hace el Ingeniero Industrial es presentar herramientas y técnicas para la gestión de los recursos”.

A su turno Leandro indicó: “Yo trabajo en la docencia y en una empresa familiar del rubro metalúrgico, aplicando las técnicas y herramientas adquiridas en la carrera”, y afirmó que “el perfil de un graduado de Ingeniería Industrial es versátil, porque reúne temáticas o materias de otras ingenierías”.

Paloma, que está transitando el proceso de selección de una empresa, señaló que Ingeniería Industrial es una carrera “más enfocada a la gestión, en comparación de las otras especialidades, y esto permite que pueda aplicarse a diversas industrias, de cualquier temática”.

Y los tres coincidieron en la salida laboral que pueden tener: “Estudiar Industrial es una buena opción, coincidimos incluso en las búsquedas laborales es una de las carreras más solicitadas, más mencionadas”.

Construcción colectiva

En cuanto al balance que hacen del camino recorrido dentro de la Universidad, y las personas que los acompañaron, los tres flamantes graduados destacaron el apoyo de familiares, amigos, docentes y nodocentes de UTN y del CRES.

“Para nosotros fue fundamental el trabajo en equipo, y al tener distintas realidades, distintas edades y trabajos fue buenísimo poder juntarnos e ir aportando cada uno lo suyo para llegar a este punto, en el que no solamente logramos el objetivo del título, sino que el camino fue muy bueno, con muchos sacrificios, pero ganamos amistades, relaciones, vínculos. - dijo y añadió - Mi agradecimiento es para la familia, mi pareja, los amigos, y los docentes, porque todos fuimos primeros en esta etapa y fuimos formando la carrera todos juntos”.

Agustín remarcó: “Mi agradecimiento también es general para todos, si hay particularidades, el compañerismo es fundamental, hacer un grupo de estudio, de trabajo donde también hay peleas, pero lo importante es resolverlas y seguir adelante. También es importante el acompañamiento de los docentes, y el apoyo particular de cada uno, la familia y los amigos es fundamental”.

Y Paloma, que además fue la primera estudiante de Ingeniería Industrial en llegar a ser escolta de la Bandera Argentina de la Facultad Regional, expresó que “es muy importante el apoyo de la familia, las amistades, en las frustraciones, en las alegrías".

Tuvo palabras especiales para los que conforman la institución: "A todo el personal que conforman la Facultad que esperaban hasta que terminemos de cursar para cerrar la institución, al decano, a toda persona que participa en la universidad. Nosotros sentimos ese apoyo a lo largo de nuestra carrera”.

Toloza: “Tenemos que celebrar y agradecer”

“El tiempo pasa y la cosecha llega”, dijo el Decano de UTN San Francisco Alberto Toloza, al referirse a los flamantes graduados.

“Hoy tenemos que celebrar, y agradecer a estos jóvenes que creyeron y aceptaron el desafío, a sus familias que hoy pueden ver el logro de ese esfuerzo, con una universidad, una sociedad, un equipo que se comprometió desde el inicio y no dejó la senda del trabajo”, remarcó el decano.

También manifestó que “este logro, que es mérito personal, es el desafío de cada uno de los que en enero de 2019 vieron que se abría una carrera y se inscribieron, y transitaron todo este camino”.