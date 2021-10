Estudiante de UTN pudo capacitarse con la firma Huawei: “Te abre la mente”

Una estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Información de la UTN San Francisco, Antonella Calloni, formó parte de la experiencia de capacitación y entrenamiento en últimas tecnologías que brindó la empresa de telecomunicaciones HUAWEI.

Calloni resultó ser una de las ganadoras para poder participar de esta experiencia junto a un grupo de 30 estudiantes de universidades de todo el país, de distintas ramas de la carrera de ingeniería. Además de ella, también hubo otros dos cordobeses: Camila Baetti, de la UTN Córdoba, y Facundo Romero Medina, de la Universidad Blas Pascal.

La capacitación de la que formó parte se enmarcó dentro de la edición 2021 de “Semillas para el Futuro”, que culminó hace unas semanas, evento que buscaba confirmar el compromiso que tiene Huawei con el desarrollo del talento y la transferencia del conocimiento en el mundo de las telecomunicaciones.

Cabe aclarar que del evento podían participar estudiantes universitarios o recién graduados con excelentes antecedentes académicos, gran interés en la industria de las TIC y China, y gran entusiasmo por aprender. Además, tenían que contar con buena habilidad en el idioma inglés y se priorizaba que el estudiante tuviera conocimientos básicos de TIC.

Para inscribirse, Calloni debió enviar un correo electrónico con un currículum, documentos que prueben sus registros académicos y un video de 3 minutos y/o una carta de motivación que reflejara su objetivo de participar, su interés en las TIC y China, y su entusiasmo por aprender.

Los seleccionados recibían una invitación a un grupo de LinkedIn en donde varios profesionales subían contenido con temas interesantes para debatir y pensar sobre el rol de las TICs en la actualidad. Y luego, el desafío final era quedar entre 30 de 263 estudiantes, haciendo un video que resuma lo que cada uno pensaba sobre los temas debatidos en ese grupo de LinkedIn y había bases y condiciones en ese concurso.

Básicamente, los estudiantes debían responder en un video de 60-120 segundos una consigna sobre TICs y subirlo a sus redes sociales. Las interacciones obtenidas en los posteos –entre otros factores- les permitían sumar puntos para ser uno de los ganadores del programa.

El tema debía explicar cómo contribuyen las TICs con el desarrollo de la sociedad y cuáles son los tres principales desafíos pendientes.

Para la selección, se evaluaron múltiples focos de las publicaciones: la capacidad de análisis del estudiante sobre la temática planteada, la creatividad en el desarrollo del contenido y las interacciones que logre cada posteo. Se analizó tanto lo cuantitativo como lo cualitativo: cómo los estudiantes desarrollan los conceptos y contenidos que los expertos fueron compartiendo.

“Una semana después me avisaron que había quedado seleccionada y nos empezaron a llegar correos para registrarnos para poder hacer los cursos correspondientes, durante toda la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre. Por la mañana teníamos videoconferencias con expertos y por la tarde podíamos juntarnos en cualquier horario con nuestro equipo asignado por ellos para trabajar en una solución innovadora utilizando las TICs. El lunes 5 presentamos los proyectos y uno salió seleccionado para competir a nivel internacional. Esto es algo que Huawei hace a nivel mundial”, explicó Calloni.

Seguidamente, contó los motivos que la llevaron a inscribirse en el programa: “Me gusta aprender y conectarme con gente de otros lugares. Y ya había conocido Huawei en 2019 en un viaje que hicimos con los chicos del Centro de Estudiantes llevando a los estudiantes de Sistemas y Tecnicatura en Programación a Buenos Aires donde visitamos IBM además de Huawei. Y como yo había organizado y hablado con ellos, así es como quedó el contacto y me enteré de la oportunidad”.

Los cursos a los que accedió fueron: cursos de TIC, ICT BASIC, 5g básico, AI básico, Cloud Computing básico, TIC avanzadas, 5G avanzado, IA avanzado y Cloud Computing avanzado.

Además, entre los cursos electivos participó de “Descubriendo HUAWEI” (visita a la tienda insignia de Nanshan, visita al campus virtual, quién es Huawei, etc.) y “Explorando temas de actualidad” (cursos relacionados con las TIC, negocios, liderazgo e industria orientada al futuro, etc.). Sobre cultura china vieron los documentales “Artes marciales chinas”, “Un bocado de China” y “Secretos de la ciudad prohibida”, entre otros. Y sobre perspectivas culturales, se capacitaron en música, arte, caligrafía, mandarín, gira Hutong, etc.

“Me sirvió muchísimo para ver su perspectiva sobre el avance de las telecomunicaciones y al ser ellos una de las empresas líderes en esto, queda muy claro por dónde van las tecnologías del futuro y conocer sobre ellas nos permite como estudiantes pensar nuestras vidas y cada solución que hagamos como profesionales, incluyendo esa perspectiva”, dijo.

Además, resaltó: “La experiencia estuvo muy buena, la hicieron muy didáctica y divertida. Nos daban ganas de conectarnos a la mañana porque hasta crearon una playlist con la música que más nos gustaba a los argentinos y la íbamos editando entre todos. Se creó un ambiente muy colaborativo. Y las conferencias estuvieron muy buenas, por los tópicos y los grandes expertos que disertaban para nosotros”.

Sobre el final, explicó por qué considera que es importante la capacitación permanente. “Soy una de esas personas que no puede parar de buscar nuevas experiencias y capacitaciones, porque te da motivación para seguir estudiando, te abre la mente, aprendés cosas que luego podés aplicar en las materias o incluso en el trabajo y aprendés a escuchar activamente y a razonar nuevos conceptos y ver cómo otras culturas y otras personas ven las cosas o resuelven problemas. Uno aprende mucho, pero también aporta en los trabajos grupales y eso da satisfacción. Una vez que uno empieza a ser estudiante, creo que no deja de ser estudiante nunca, y más con el avance de las tecnologías sobre el que aprendimos en este evento. La capacitación permanente es fundamental para el propio entendimiento de los procesos que están ocurriendo en el mundo, y dilucidar cómo encaja cada uno de nosotros en ellos”, finalizó.

Fuente: UTN San Francisco