El CRES sumará la Licenciatura en Gestión Educativa a su oferta académica

Desde 2022, el Centro Regional de Educación Superior (CRES) dictará una nueva propuesta de formación articulada con la Universidad Nacional de Villa María (UNVM): la Licenciatura en Gestión Educativa.

El anuncio se hizo este jueves, mediante conferencia de prensa, de la que participaron autoridades educativas de la UNVM, del CRES y de UTN San Francisco, junto a autoridades municipales. Entre los presentes estuvieron el rector de la UNVM, Luis Negretti; el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca; la decana del Instituto de Ciencias Humanas de la UNVM, Daniela Dubois; el coordinador del CRES, Germán Fassetta; el coordinador académico de la carrera, Diego Villafañe; el secretario de Desarrollo Económico Social y Educativo, Marcelo Moreno, y el director de esa área, Andrés Manías; el vicedecano de UTN San Francisco, Gabriel Cerutti, y la vicedecana electa de la misma Facultad Regional, Claudia Verino; y la directora del IPEM Nº 96 "Prof. Pascual Bailón Sosa", María de los Ángeles Vergnano.

Para comenzar, Negretti le agradeció a todos los presentes, dedicándole un párrafo aparte a las autoridades de la escuela Bailón Sosa por cederles las instalaciones ante la falta de edificio propio. "Quiero agradecer a la autoridades de esta institución del Bailón Sosa por alojarnos todo este tiempo, y decirles que esto tiene una devolución. Cuando nosotros tengamos nuestro propio edificio también va a ser de ellos y los estudiantes de escuela secundaria, los van a poder disfrutar".

Seguidamente, manifestó: "Una enorme alegría me provoca venir a la sede de San Francisco, pero venir a inaugurar, o a proponer, o a participar de un proceso de consolidación, de crecimiento. En otros momentos veníamos, no con alegría, pero sí con mucha convicción, a defender la continuidad de un proyecto que estaba en riesgo, entonces hoy venir a proponer una nueva carrera, a difundirla y venir a un acto simbólico a descubrir una placa, que es un mojón, un punto intermedio, pero importantísimo para las instancias que puedan venir en el futuro, es un motivo de enorme alegría y satisfacción".

En lo que refiere a la nueva propuesta académica, Negretti defendió a la educación a distancia. "No surge ahora postpandemia porque aprendimos a utilizar nuevas herramientas, sino que es una modalidad que ya está instituida dentro del sistema universitario desde hace varias décadas y que nosotros veníamos apostando hacia aproximadamente cinco o seis años a que en algún momento la Universidad Nacional de Villa María iba a proponer carreras a distancia. Para nosotros la carrera a distancia es sinónimo de inclusión y cuando hablamos de inclusión no nos referimos solamente a gente que está en una situación de marginalidad económica, sino gente que es madre, padre de familia, que trabaja que vive lejos de un centro universitario y que no se puede trasladar para formarse o para continuar su formación. Entonces como no puede ir esa persona la Universidad, la Universidad va a la casa de esa persona, eso es la educación a distancia", dijo.

A continuación, agregó: "En este caso una carrera que es una Licenciatura en Gestión Educativa que está dirigida a aquellos que ya están en el sistema educativo, que ya forman parte del mismo y que tienen aspiraciones de dirigir instituciones educativas y que le da un plus, le da una herramienta de aprendizaje y también de acceso a diferentes instancias de concurso que es importantísima. Es una carrera que tiene una presencia en la Universidad de hace mucho tiempo es bajo la modalidad presencial y que el año pasado pudimos proponerla por primera vez en el formato virtual en formato a distancia con mucho éxito inclusive, tuvimos que generar un cupo que inmediatamente se cubrió, pero este año San Francisco se va a constituir como una sede de la carrera a distancia de manera tal que los trámites administrativos y fundamentalmente los procesos de examinación que son presenciales se pueden hacer aquí en San Francisco para toda la gente de la ciudad y de toda la región".

"Para nosotros es una alegría poder avanzar en este proyecto educativo que es sustantivo para toda la comunidad de la ciudad y de la región, y que es importantísimo para nuestra universidad también en este acompañamiento", sumó el rector de la UNVM.

En busca del edificio propio para el CRES

En cuanto al edificio propio para el CRES, Negretti expresó que se prevé para un "mediano plazo": "Hace mucho tiempo que venimos preparando el territorio, preparando las condiciones para que en algún momento el CRES tenga su propio edificio. Los resortes ministeriales, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Obras Públicas, exigen que para poder construir, para poder aplicar a los programas de infraestructura, debe hacerse dentro de un espacio que sea de propiedad de la universidad titular del CRES. En ese sentido ha trabajado incansablemente Ignacio (García Aresca) para ser posible que una fracción de terreno pase a titularidad de la Universidad y de esa manera quede despejado el camino para que en el futuro, esperemos que no sea un futuro lejano, el CRES San Francisco tenga su propio edificio. Hoy estamos asistiendo a un acto importantísimo e indispensable para las próximas etapas".

Sobre la carrera

La carrera, de 2 años de duración, se dictará a distancia. Se trata de una propuesta cuyo título de Licenciado/a en Gestión Educativa acredita los siguientes conocimientos y capacidades profesionales para comprender y aplicar los desarrollos teóricos en el campo de la gestión educativa en el siglo XXI; conducir de equipos de trabajo, consolidando procesos de creciente autonomía; intervenir en procesos de planificación, organización y gestión educativa; y generar y participar en procesos de evaluación institucional.

También permite formar e integrar equipos interdisciplinarios; participar en la elaboración, gestión y evaluación de diseños curriculares; y participar en proyectos de investigación educativa.

Las inscripciones abrirán a mediados de noviembre.

Piedra basal

Posterior a la conferencia, se descubrió una placa sobre la piedra basal donde se proyectará el futuro edificio del CRES en el terreno cedido recientemente por el municipio para tal fin.

NOTICIA EN DESARROLLO.