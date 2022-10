Queda muy poco para lo que será el gran y esperadísimo evento deportivo del año: el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, que tiene a la Selección Argentina como uno de los candidatos al título, de la mano de Lionel Messi. Así, milllones de personas en nuestro país y todo el mundo van haciendo los preparativos para disfrutar los partidos de este campeonato y por eso conviene tomar nota de la agenda de días y horarios de cada juego para ver en televisión.

El certamen organizado por la FIFA comenzará el 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre con la gran final. ¿Qué canales transmiten los partidos de Argentina y todos los demás del Mundial? ¿dónde ver los partidos del Mundial? A continuación, los días, horarios y TV de todos los partidos del Mundial de Qatar 2022, incluyendo los de la Selección albiceleste.

Argentina integra el Grupo C del Mundial y tendrá tres partidos en la primera fase.

1) Martes 22 de noviembre. 7:00 (hora argentina). Argentina vs. Arabia Saudita.

2) Sábado 26 de noviembre. 16:00 (hora argentina). Argentina vs. México.

3) Miércoles 30 de noviembre. 16:00 (hora argentina). Argentina vs. Polonia.

TV: qué canales van a transmitir el Mundial de Qatar

La TV Pública, transmitirá en vivo 32 partidos del torneo, contando los de Argentina. El detalle se puede ver más abajo e incluye el partido inaugural, cuatro de octavos de final, dos de cuartos, las semifinales, la final y todos los partidos que dispute Argentina.

La programación de la TV Pública se replicará también en el canal DeporTV, y además se podrán ver los partidos en vivo por la web tvpublica.com.ar y por la plataforma Cont.ar.

En el caso de TyC Sports, tendrá la transmisión de todos los partidos de la Selección Argentina en vivo, la televisación de los 64 encuentros del torneo (32 en vivo y los 32 restantes en diferido) y una programación casi exclusiva dedicada al Mundial Qatar 2022.

Finalmente, DirecTV Sports será el canal que ofrezca los 64 partidos en vivo del Mundial; para lo cual habrá que estar abonado a este servicio de televisión satelital.

Agenda TV: así se verán los partidos del Mundial de Qatar

Todos los partidos se verán por DirecTV Sports. Para los otros canales, se podrán ver según el siguiente detalle.

FASE DE GRUPOS

20-Nov 13hs QATAR VS ECUADOR Televisión Pública

21-Nov 10hs SENEGAL VS PAÍSES BAJOS Televisión Pública

21-Nov 13hs INGLATERRA VS IRÁN TyC Sports

21-Nov 16hs ESTADOS UNIDOS VS GALES TyC Sports

22-Nov7hs ARGENTINA VS ARABIA SAUDITA Televisión Pública / TyC Sports

22-Nov10hs DINAMARCA VS TÚNEZ TyC Sports

22-Nov 13hs MÉXICO VS POLONIA TyC Sports

22-Nov 16hs FRANCIA VS AUSTRALIA Televisión Pública

23-Nov 7hs MARRUECOS VS CROACIA TyC Sports

23-Nov 10hs ALEMANIA VS JAPÓN TyC Sports

23-Nov 13hs ESPAÑA VS COSTA RICA Televisión Pública

23-Nov 16hs BÉLGICA VS CANADÁ Televisión Pública

24-Nov 7hs SUIZA VS CAMERÚN Televisión Pública

24-Nov 10hs COREA DEL SUR VS URUGUAY Televisión Pública

24-Nov 13hs PORTUGAL VS GHANA TyC Sports

24-Nov 16hs BRASIL VS SERBIA TyC Sports

25-Nov 7hs GALES VS IRÁN TyC Sports

25-Nov 10hs QATAR VS SENEGAL Televisión Pública

25-Nov 13hs PAÍSES BAJOS VS ECUADOR TyC Sports

25-Nov 16hs INGLATERRA VS ESTADOS UNIDOS Televisión Pública

26-Nov 7hs TÚNEZ VS AUSTRALIA TyC Sports

26-Nov 10hs POLONIA VS ARABIA SAUDITA TyC Sports

26-Nov 13hs FRANCIA VS DINAMARCA Televisión Pública

26-Nov 16hs ARGENTINA VS MÉXICO Televisión Pública / TyC Sports

27-Nov 7hs JAPÓN VS COSTA RICA TyC Sports

27-Nov 10hs BELGICA VS MARRUECOS TyC Sports

27-Nov 13hs CROACIA VS CANADA Televisión Pública

27-Nov 16hs ESPAÑA VS ALEMANIA Televisión Pública

28-Nov 7hs CAMERUN VS SERBIA TyC Sports

28-Nov 10hs COREA DEL SUR VS GHANA TyC Sports

28-Nov 13hs BRASIL VS SUIZA Televisión Pública

28-Nov 16hs PORTUGAL VS URUGUAY TyC Sports

29-Nov 12hs ECUADOR VS SENEGAL TyC Sports

29-Nov 12hs PAISES BAJOS VS QATAR Televisión Pública

29-Nov 16hs GALES VS INGLATERRA TyC Sports

29-Nov 16hs IRAN VS ESTADOS UNIDOS Televisión Pública

30-Nov 12hs AUSTRALIA VS DINAMARCA Televisión Pública

30-Nov 12hs TUNEZ VS FRANCIA TyC Sports

30-Nov 16hs POLONIA VS ARGENTINA TVP/ TyC Sports

30-Nov 16hs ARABIA SAUDITA VS MEXICO TyC Sports B

1-Dic 12hs CROACIA VS BÉLGICA TyC Sports

1-Dic 12hs CANADÁ VS MARRUECOS Televisión Pública

1-Dic 16hs COSTA RICA VS ALEMANIA Televisión Pública

1-Dic 16hs JAPÓN VS ESPAÑA TyC Sports

2-Dic 12hs COREA DEL SUR VS PORTUGAL TyC Sports

2-Dic 12hs GHANA VS URUGUAY Televisión Pública

2-Dic 16hs CAMERÚN VS BRASIL TyC Sports

2-Dic 16hs SERBIA VS SUIZA Televisión Pública

OCTAVOS DE FINAL

3-Dic 12hs N°49 1ºA VS 2°B Televisión Pública

3-Dic 16hs N°50 1°C VS 2ºD Televisión Pública

4-Dic 12hs N°52 1°D VS 2°C Televisión Pública

4-Dic 16hs N°51 1ºB VS 2ºA Televisión Pública

5-Dic 12hs N°53 1°E VS 2°F TyC Sports

5-Dic 16hs N°54 1°G VS 2ºH TyC Sports

6-Dic 12hs N°55 1°F VS 2°E TyC Sports

6-Dic 16hs N°56 1°H VS 2°G TyC Sports

CUARTOS DE FINAL

9-Dic 12hs CF1 GANADOR 49 VS GANADOR 50 Televisión Pública

9-Dic 16hs CF2 GANADOR 53 VS GANADOR 54 Televisión Pública

10-Dic 12hs CF3 GANADOR 51 VS GANADOR 52 TyC Sports

10-Dic 16hs CF4 GANADOR 55 VS GANADOR 56 TyC Sports

SEMIFINALES

13-Dic 16hs SF1 GANADOR CF1 VS GANADOR CF2 Televisión

14-Dic 16hs SF2 GANADOR CF3 VS GANADOR CF4 Televisión

PARTIDO POR EL 3° Y 4° PUESTO

17-Dic 12hs PERDEDOR SF1 VS PERDEDOR SF2 TyC Sports

FINAL

18-Dic 12hs GANADOR SF1 VS GANADOR SF2 Televisión Pública



Todos los partidos de la TV Pública del Mundial de Qatar 2022

El listado completo de 32 partidos

1) Domingo 20/11 13hs: Qatar vs Ecuador

2) Lunes 21/11 7hs: Senegal vs Países Bajos

3) Martes 22/11 7hs: Argentina vs Arabia Saudita

4) Martes 22/11 16hs: Francia vs Australia

5) Miércoles 23/11 13hs: España vs Costa Rica

6) Miércoles 23/11 16hs: Bélgica vs Canadá

7) Jueves 24/11 7hs: Suiza vs Camerún

8) Jueves 24/11 10hs: Corea del Sur vs Uruguay

9) Viernes 25/11 10hs: Qatar vs Senegal

10) Viernes 25/11 16hs: Inglaterra vs Estados Unidos

11) Sábado 26/11 13hs: Francia vs Dinamarca

12) Sábado 26/11 16hs: Argentina vs México

13) Domingo 27/11 13hs: Croacia vs Canadá

14) Domingo 27/11 16hs: España vs Alemania

15) Lunes 28/11 13hs: Brasil vs Suiza

16) Martes 29/11 12hs: Países Bajos vs Qatar

17) Martes 29/11 16hs: Irán vs Estados Unidos

18) Miércoles 30/11 12hs: Australia vs Dinamarca

19) Miércoles 30/11 16hs: Polonia vs Argentina

20) Jueves 1/12 12hs: Canadá vs Marruecos

21) Jueves 1/12 16hs: Costa Rica vs Alemania

22) Viernes 2/12 12hs: Ghana vs Uruguay

23) Viernes 2/12 16hs: Serbia vs Suiza

24) Sábado 3/12 12hs: Octavos de Final 1 (1A vs 2B)

25) Sábado 3/12 16hs: Octavos de Final 2 (1C vs 2D)

26) Domingo 4/12 12hs: Octavos de Final 4 (1D vs 2C)

27) Domingo 4/12 16hs: Octavos de Final 3 (1B vs 2A)

28) Viernes 9/12 12hs: Cuartos de Final 1 (Ganador Octavos de Final 1 vs Octavos de Final 2)

29) Viernes 9/12 16hs: Cuartos de Final 2 (Ganador Octavos de Final 3 vs Octavos de Final 4)

30) Martes 13/12 16hs: Semifinal 1

31) Miércoles 14/12 16hs: Semifinal 2

32) Domingo 18/12 12hs: Final