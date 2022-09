El Ceibo sigue sacando la chapa de vigente campeón y este viernes venció sin problemas por 104 a 83 a Matienzo de Córdoba para quedar como único puntero e invicto de la Zona C de la Liga Cordobesa de Básquet.

La Flor Nacional lo ganó porque hizo un buen trabajo en defensa, sobre todo en el inicio del encuentro. Al equipo cordobés le llevó casi 5 minutos de partido para poder anotar su primer tanto, en contrapartida la dinámica de los sanfrancisqueños en ataque hizo que imponga condiciones desde temprano. García se destacó en esta última faceta con 20 puntos en su cuentga personal.

Prácticamente lo liquidó en el segundo cuarto, cuando llevó el marcador a 20 puntos de distancia. Matienzo reaccionó por momentos bajo la conducción de Facundo Lehder, pero El Ceibo nunca se salió de su libreto. La sentencia final llegó de la mano de Lozano y Florito, que aumentaron la distancia con tres bombas en el cierre del tercer cuarto.

El equipo de Blengini no cesa su avance arrollador en la temporada, con 6 triunfos en fila (14 contando el torneo local) se perfila para quedarse con la Zona y ser uno de los candidatos -al menos- a quedarse con una de las plazas.

Paso en falso en Villa María

En el otro partido de la zona, El Tala perdió un partido clave en condición de visitante ante Sparta de Villa María. El Albo cayó por 84 a 60 ante un rival directo por el tercer escalón de la tabla.

En el equipo de Olivero se destacaron Guido Falasconi con 12 puntos (4 RB - 2 A), Gustavo Vivas con 6 puntos (5 RB - 5 A) y Valentino Gallardo que aportó 10 puntos. En el local el mejor fue Stefano Bachiochi que metió 33 puntos, con 6 rebotes y 4 asistencias.

En el interzonal, Sportivo Suardi (Zona B) derrotó a Unión Central en Villa María (Zona C) por 77 a 66.

Próxima fecha

VIERNES 21 hs | El Tala vs. El Ceibo

VIERNES 21 hs | Unión Central vs Sparta

VIERNES 21 hs | Matienzo vs Banda Norte