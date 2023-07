La Trucha de Frontera venció este domingo a Atlético Esmeralda en condición de visitante y se subió a la cima del Torneo Clausura de la Zona Sur, en la Primera B de Liga Rafaelina.

El Verde se impuso por 3 a 1 con goles de Gonzalo Jaime a los (19' 1T) y de Gastón Trainoni (a los 40' del 1T y a los 5' del 2T). Gerez descontó para el local. De esta manera alcanzó la cima del torneo junto al ‘Chivo’.

Por otro lado, Defensores cayó como local por 3 a 2 con Juventud Unida de Villa San José. Núñez, Fornassiero y Ruffiner adelantaron a los visitantes en la primera parte, mientras que Nazareno Pérez y Alejandro Acosta descontó para el equipo de Frontera.

5ª fecha

B,. Bochazo 1-0 Libertad

Atl. Esmeralda 1-3 La Trucha FC

Talleres (María Juana) 2-0 Zenón Pereyra FBC

Def. de Frontera 2-3 Juventud Unida

Sp. Santa Clara 3-2 San Martín

Libre: La Hidráulica

Tabla

La Trucha FC 12 pts. Atl. Esmeralda 12 pts. B. Bochazo 10 pts. Talleres 8 pts. Sp. Santa Clara 7 pts. Juv. Unida 6 pts. La Hidráulica 5 pts. Sp. Libertad 4 pts. San Martín 4 pts. Def. de Frontera 1 pts. Zenón Pereyra FBC 1 pts.

6ª fecha

Juventud Unida vs. Sp. Santa Clara

Zenón Pereyra FBC vs. Def. de Frontera

La Trucha FC vs. Talleres

Sp. Libertad vs. Atl. Esmeralda

La Hidráulica vs. Bochófilo Bochazo

Libre: San Martín