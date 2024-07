Sportivo vuelve a los entrenamientos tras la fecha libre en el Nonagonal

Sportivo Belgrano retoma este lunes los entrenamientos tras el fin de semana libre en el torneo Federal A. El plantel de la Verde trabajará en el horario matutino en el predio y lo hará en el mismo turno durante toda la semana.

El equipo que conduce Sergio Maza se prepara para visitar a Sportivo Las Parejas, el próximo domingo en el marco de la 3ª fecha de la segunda fase. Para este compromiso, el DT ya sabe que no podrá contar con Lucas Algozino por acumulación de amarillas.

Por otro lado, este domingo se completó la segunda jornada del Nonagonal y en la Zona B el único líder es San Martín de Formosa, que le ganó en su casa a Central Norte.

En tanto, el próximo rival de la Verde (Las Parejas) cayó en su visita a Atenas de Río Cuarto.

La 2ª fecha del nonagonal - Zona B

Sábado | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 0-0 Sol de América (Formosa)

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | Atenas (Río Cuarto) 1-0 Sp. Las Parejas

Árbitro: Francisco Acosta

Domingo | San Martín (Formosa) 2-1 Central Norte (Salta)

Árbitro: José Sandoval

Domingo | Sarmiento (La Banda) 1-0 9 de Julio (Rafaela)

Árbitro: Luis Martínez

Libre: Sportivo Belgrano

Tabla

3ª fecha

Sp. Las Parejas vs. Sportivo Belgrano

Sol de América vs. Atenas (Río Cuarto)

Central Norte vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

9 de Julio (Rafaela) vs. San Martín (Formosa)

Libre: Sarmiento (La Banda)