Sportivo Belgrano anunció este miércoles la llegada de su décima incorporación al plantel profesional que afrontará el Federal A. Se trata de Alejandro Tello, que disputó el Regional Amateur con San Lorenzo de Alem y quedó eliminado en semifinales con Atenas de Río Cuarto.

Tello es un viejo conocido de la Verde y principalmente de Giaccone porque fue el propio DT quien los promovió en la temporada 2017/18 y lo hizo debutar en la divisional. Es más, fue parte de la primera local subcampeona en 2015 integrada por jugadores como Mariano Racca, Francisco Ribodino, Gastón Grande, David Muller y Fernando Catube, jugadores que también llegaron a jugar en la primera de la Verde.

Además, Giaccone lo llevó a Libertad de Sunchales donde jugó el Regional Amateur de la temporada 2019/20.

Esperan otro más

Tello no será la última cara nueva de la Verde. El club ya tiene en la mira a un jugador más en el sector ofensivo y al estar todavía ligado a un club con competencia vigente, su llegada se daría recién la semana que viene.

Por ahora, en total, la Verde sumó a 10 futbolistas, mientras que se fueron 11 jugadores del plantel de la temporada 2022.

Las bajas. Claudio Verino (Fénix), Facundo Pardo (Ferro), Federico López (San Miguel), Osvaldo Arroyo, Facundo Lando (Arg. Quilmes), David Muller (San Miguel), Axel Villegas (Chaco For Ever), Maximiliano Bustamante (Arg. Monte Maíz), Enzo Avaro (All Boys), Ezequiel Gaviglio (SS Devoto) y Nicolás López Macri (retiro)

Las otras nueve incorporaciones que realizó la Verde:

- Mariano Gancedo: lateral izquierdo, zurdo y de 24 años. Viene de jugar la Primera Nacional en Los Andes donde no tuvo mucha continuidad, también registra paso por Olimpo de Bahía Blanca. También puede ser opción como mediocampista izquierdo.

- Kevin Gallardo: lateral derecho, ambidiestro y de 23 años. Viene de jugar en la Primera Nacional con San Martín de Tucumán, aunque no sumó minutos en esta temporada. También jugó en inferiores de River Plate y Banfield, donde también jugó en reserva y fue promovido al plantel profesional en 2021.

- Marcelo Benítez: el mediocampista central es una de las incorporaciones de mayor experiencia en la categoría en un puesto donde la Verde hace rato buscaba un "referente" (tras la salida de Alderete). El jugador santafesino tiene 33 años y viene de ser el capitán de Gimnasia de Concepción del Uruguay en el Federal A. Surgió de las inferiores de Lanús, jugó en el Real Zaragoza B, Armenio, Tiro Federal de Rosario, Talleres, Camioneros, Fénix y Ciudad Bolívar.

- Juan Bonet: el delantero central de 24 años llega para cubrir la vacante que dejó Ezequiel Gaviglio. Llega a préstamo desde Deportivo Maipú, aunque en la última temporada jugó en San Martín de Formosa en el Federal A donde disputó 33 encuentros con 7 goles.

- Gonzalo Ramírez: el "sapo" regresa al club después de su paso por San Martín de San Juan y Central Norte de Salta en la última temporada. El jugador de 30 años ya jugó en la Verde en la temporada 2018/2019 y llega para reforzar el mediocampo.

- Ezequiel Barrionuevo: Con 36 años, el “indio” será uno de los más experimentados del plantel. El extremo (o delantero), viene de jugar en Gimnasia y Tiro de Salta y regresa al club después de 10 años, tras conseguir el histórico a la B Nacional.

- Axel Musarella: es mediocampista ofensivo (también puede jugar de delantero), tiene 24 años y viene de desempeñarse en Deportivo Camioneros donde disputó las últimas dos temporadas del Federal A, aunque unos años atrás había sido promovido desde las divisiones inferiores.

- Emanuel Del Bianco: el lateral izquierdo viene de jugar en Colón de Colonia Caroya en el Regional Amateur, antes lo hizo en la Primera Nacional vistiendo los colores de Los Andes y de Alvarado, en los primeros seis meses del 2022. Llega a préstamo desde Ferro de General Pico y registra pasos por las inferiores de Patronato y Talleres.

- Nicolás Muscio: viene de jugar en la B Metropolitana con la camiseta de Argentino de Quilmes donde disputó 26 partidos. Antes jugó en Temperley y en Deportivo Armenio. El extremo izquierdo debutó en Racing Club de Avellaneda en 2019 de la mano de Eduardo “Chacho” Coudet.