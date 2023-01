Sportivo Belgrano se quedó este sábado con la Copa Clásicos de Córdoba ante Argentino de Monte Maíz, en lo que fue su primera prueba de pretemporada rumbo al inicio del Federal A .

En ese marco, el presidente del club Juan Manuel Aróstegui habló del armado del equipo, del formato del torneo y anticipó cuándo será la fiesta de presentación del plantel. También destacó la gestión de Martín Llaryora, como así también el gobernador Juan Schiaretti agradeciendo la posibilidad de disputar este tipo de competencia previa al inicio de la temporada.

“En estos tipos de partidos, a dos semanas de de pretemporada, mucho no se puede ver por una cuestión de que los jugadores están duros y recién están arrancando. Están en la etapa más dura de la pretemporada, se nota que falta soltura, pero son situaciones normales de la época y del tiempo que llevan de pretemporada. Sirve para que de a poco se vayan conociendo los jugadores, que vayan entrando a la cancha, que compartan el vestuario y todas esas cuestiones que suman”, comentó Aróstegui.

Con respecto al armado del plantel, el presidente señaló que el plantel “está armado en un 95%, hoy está para poder arrancar el torneo de esta manera, seguramente se esperará un tiempito más para no apurarse, falta en un puesto en particular que vamos a esperar a ver que hay en el mercado y si no estamos con con la cantidad de jugadores necesarios como para poder arrancar la temporada”.

Formato

El torneo comenzará el 19 de marzo y se disputará con el mismo formato de la temporada pasada, algo que Aróstegui consideró positivo para la institución. “Las dos zonas siempre jerarquizan a la institución y esa es una cuestión netamente deportiva que es buena para el club. Conforme con la decisión que se tomó, también se esperaba que sea a fin del mes de marzo el inicio del torneo, pero pero por suerte se va a hacer el 19 que eso también nos viene bien porque no hay mucho tiempo y no se hace tan larga la espera”, indicó.

Socios y fiesta el 10 de marzo

Por otro lado, envió un mensaje a los socios donde destacó la nueva iniciativa que habrá para esta temporada e invitó a la fiesta que se realizará el próximo 10 de marzo en el salón de Bomberos Voluntarios. “A todo el socio lo que le puedo decir es que siempre trabajamos para darle lo mejor al socio. Estamos siempre en la búsqueda de la comodidad, de los beneficios para el socio, porque realmente lo sentimos así esta de otra de las tantas iniciativas que estamos haciendo, ahora también se vienen nuevos beneficios, así que esperemos que lo aprovechen, que nos sigan acompañando y se vayan sumando cada vez más socios que realmente la institución lo necesita”, comentó.

“La cena seguramente va a ser un éxito también como son todas las cenas que hace el club, siempre hay una muy buena convocatoria de la gente, la gente siempre sigue este tipo de cena presentación, así que esperamos una buena una buena convocatoria, que seguramente la fiesta va a estar a la altura de las circunstancias”, concluyó.