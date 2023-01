Sportivo Belgrano tiene confirmado gran parte del plantel que comenzará la pretemporada el próximo 16 de enero. Muchos jugadores que disputaron el torneo pasado continuarán, pero otros ya se alejaron del club por distintos motivos en busca de nuevos horizontes.

A continuación, repasamos el destino de los jugadores de la Verde que no continuarán en la próxima temporada:

El lateral izquierdo Federico López -de buen rendimiento en la Verde- fue anunciado a principios de diciembre como nueva incorporación de San Miguel en la Primera B Metropolitana. El mismo destino tiene David Muller (el 50% del pase pertenece a Sportivo), quien ya se despidió del club, pero todavía no fue anunciado en el equipo bonaerense que conduce el "Sapito" Coleoni y que intentará ascender a la Primera Nacional en esta temporada.

Por su parte, el histórico Claudio Verino acordó su incorporación a Fénix en la B Metropolitana y Lucas Seimandi seguirá su carrera en Flandria, en la Primera Nacional.

Otro que no continúa es Facundo Pardo que vuelve a Ferro Carril Oeste tras vencerse su préstamo, misma situación con Axel Villegas que retorna a Chaco For Ever.

En el caso de Facundo Lando, seguiría su carrera en Argentino de Quilmes en la B Metropolitana, mientras que Maximiliano Bustamante estaría cerca de acordar su llegada a Argentino de Monte Maíz que también disputa el Federal A con Carlos Mazzola como entrenador.

En tanto, Ezequiel Gaviglio tampoco seguirá vistiendo los colores de la Verde en la próxima temporada. El delantero, que tiene una larga trayectoria en el ascenso argentino, ya se despidió del club tras quedar libre en diciembre aunque todavía no fue anunciado por ningún club.

Tampoco sigue Osvaldo Arroyo a quien se le venció el contrato y no continuaría en la institución.

Uno que colgó los botines

Además de las bajas confirmadas de jugadores que emigraron hacia nuevos horizontes hay uno que se retiró de la actividad. Se trata de Nicolás López Macri, que asumió como Secretario Técnico en el Departamento de Fútbol Profesional del club y ya se desempeña como ladero de Juan Pablo Francia en ese espacio.

Patrimonio verde

Por otro lado, Sportivo renovó contrato con algunos jugadores y los cedió a préstamo. En ese marco, Braian Camisassa jugará la Primera Nacional en Atlanta, mientras que Leonardo Felissia lo hará en Estudiantes de Buenos Aires y Enzo Avaro en All Boys.

Además, el defensor Camilo Alessandria fue cedido a Andino de La Rioja que todavía sigue en carrera en el Torneo Regional Amateur y cuando finalice su participación regresará a la Verde.