Sportivo retoma los entrenamientos de cara a un partido clave en Entre Ríos

Sportivo Belgrano vuelve a los entrenamientos este martes por la tarde en el Estadio y comienza a prepararse para un partido determinante. La Verde visitará a Defensores de Pronunciamiento el domingo, desde las 16 horas y en el inicio de la última rueda clasificatoria.

El plantel continuará su semana de entrenamientos en horario matutino en el predio “Nicolás Losano” y en el Estadio, donde ensayará el sábado por última vez antes de partir rumbo a Entre Ríos en horas del mediodía.

Mauro Orué no será de la partida ya que fue expulsado el domingo pasado en Villa Ramallo, tampoco llegaría Gonzalo Ramírez (desgarro). Quiénes estarían en condiciones de volver serían Brian Flores (se presume que ocuparía el lugar de Orué en la zaga) y Lucas Algozino, que se recupera de una contractura.

No perder

Depro se ubica a 5 unidades del equipo sanfrancisqueño y una victoria lo metería en la discusión por obtener el cuarto puesto que hoy ostenta Sportivo. Los entrerrianos vienen de golear en su casa a Unión de Sunchales, triunfo que les permitió seguir a 6 puntos de la zona de descenso y acercarse a la zona de clasificación.

Para Sportivo será importante al menos no perder este compromiso, para mantener la diferencia de puntos con los entrerrianos y también aprovechar que se enfrentan dos de sus perseguidores: El Linqueño y Unión de Sunchales.

28ª fecha

El Linqueño vs. Unión (Sunchales)

Independiente (Chivilcoy) vs. Gimnasia (CdU)

Sportivo Las Parejas vs. Douglas Haig

Def. de Pronunciamiento vs. Sportivo Belgrano

Libre: Def. de Belgrano