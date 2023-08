Sportivo retoma los entrenamientos con la mente puesta en Defensores

Sportivo Belgrano retoma este lunes los entrenamientos de cara a la 27° fecha del Federal A y luego de haber tenido jornada libre el fin de semana, con resultados positivos para la lucha de los sanfrancisqueños.

El plantel trabajará esta tarde en el Estadio y continuará su cronograma de la semana en el predio “Nicolás Losano”, con doble turno el miércoles y entrenamiento también el sábado por la mañana. Precisamente después del entrenamiento del sábado emprenderá viaje para enfrentar el domingo a Defensores de Belgrano desde las 16 horas en el estadio “Salomón Boeseldín” de Ramallo.

Los resultados de la 26° fecha fueron de alguna manera positivos para la Verde, solo ganó Unión -que recortó la ventaja con Sportivo- y el resto fueron empates sin goles. En la próxima jornada tendrá la oportunidad de descontarle puntos a Independiente -que tiene fecha libre-, no la tendrá fácil puesto que los Granates (que llevan tres derrotas consecutivas) se juegan también la chance de escapar del descenso.

Tras este compromiso la Verde tendrá otro encuentro de visitante en la fecha 28 porque visitará a Defensores de Pronunciamiento, otro equipo que se juega la permanencia.

26° fecha

Sábado | Unión (Sunchales) 2-0 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo | Independiente (Chivilcoy) 0-0 Sp. Las Parejas

Árbitro: Juan Nebbietti

Domingo | Gimnasia (CdU) 0-0 El Linqueño

Árbitro: César Ceballos

Domingo | Douglas Haig 0-0 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Gustavo Benítes

Libre: Sportivo Belgrano

Así está la tabla

27° fecha

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs Sportivo Belgrano

Def. de Pronunciamiento vs Unión (Sunchales)

El Linqueño vs Douglas Haig

Sportivo Las Parejas vs Gimnasia (CdU)

Libre: Independiente (Chivilcoy)