Sportivo recibirá a 9 de Julio de Rafaela el domingo a las 16

Sportivo Belgrano anunció que el encuentro de la 5ª fecha del Nonagonal B del Federal A, ante 9 de Julio de Rafaela, se disputará el domingo en el estadio “Juan Pablo Francia” a partir de las 16 horas.

La Verde viene de caer en Salta con Central Norte, partido que lo relegó en la tabla de posiciones y acortó el margen de error en busca de la clasificación a semifinales por eso es que será un partido ‘bisagra’ para sus aspiraciones.

En San Francisco, Sportivo se mantiene invicto en este 2024 porque ganó 7 partidos y empató 3.

Por su parte, 9 de Julio también viene de perder, pero en su casa ante Atenas. El León todavía no ganó en esta etapa y se juega sus últimas fichas por meterse en la discusión.

5ª fecha

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. San Martín (Formosa)

Atenas (Río Cuarto) vs. Sarmiento (La Banda)

Sp. Las Parejas vs. Central Norte

Sportivo Belgrano vs. 9 de Julio (Rafaela)

Libre: Sol de América

Lo que resta en esta etapa

Fecha 7 (1/9)

San Martín vs. Atenas

Sarmiento vs. Sportivo Belgrano

9 de Julio vs. Sp. Las Parejas

Central Norte vs. Sol de América

Libre: Defensores de Belgrano.

Fecha 8 (8/9)

Sol de América vs. 9 de Julio

Sp. Las Parejas vs. Sarmiento

Sportivo Belgrano vs. San Martín

Atenas vs. Defensores de Belgrano

Libre: Central Norte.

Fecha 9 (15/9)

Defensores de Belgrano vs. Sportivo Belgrano

San Martín vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Sol de América

9 de Julio vs. Central Norte

Libre: Atenas.