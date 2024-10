Sportivo Belgrano liquidó la serie ante Gimnasia de Concepción del Uruguay en el primer cruce de la segunda etapa de la Reválida. Ahora volverá a tener ventaja deportiva y definirá de local en la llave de octavos de final, pero deberá recorrer 1604 kilómetros (18 horas de viaje) para su próximo destino.

La Verde enfrentará a Germinal de Rawson que viene de eliminar a Douglas Haig por ventaja deportiva después de igualar 1 a 1 en ambos encuentros; además el equipo chubutense terminó octavo en su Zona Campeonato (Nonagonal) y tercero en la primera fase. En Rawson solo perdió un partido en la temporada, 1-0 ante Olimpo.

Cabe recordar que el ganador de la Reválida, jugará un partido por el ascenso a la Primera Nacional con un equipo de la Primera B. El primer ascenso quedó en manos de Central Norte de Salta, que derrotó en la final a Sarmiento de La Banda el pasado domingo.

Así quedaron los octavos de final