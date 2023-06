Sportivo defiende el liderazgo en casa ante Douglas Haig

Se espera un domingo de fiesta en el “Juan Pablo Francia”. Es que Sportivo Belgrano defiende nuevamente la punta ante el peligroso Douglas Haig de Pergamino, escolta de la Zona 3 y que amenaza con destronarlo.

La Verde encadena cuatro victorias consecutivas en el campeonato, mostrando un sólido rendimiento que lo llevó a la cima de la tabla de posiciones. Enfrentará a otro de los candidatos que tiene esta zona y que también se armó para luchar por el ascenso.

Para este partido, el entrenador Ariel Giaccone no realizaría cambios en el once titular que viene de ganar en Concepción del Uruguay. No podrá contar con Lucio Pérez (expulsado), pero sí con Lucas Algozino -reciente incorporación- si así lo considera el DT.

Douglas viene de ganar de manera agónica en su casa ante Unión de Sunchales, partido en el cual se fueron expulsados Braian Aita, el lateral Agustín Pezzi y el experimentado arquero Juan Carreras; estos últimos jugadores determinantes en el armado del técnico Gustavo Raggio.

Sin embargo, en las últimas horas el equipo pergaminense incorporó al delantero experimentado Nicolás Trecco, que estará habilitado para este partido.

Hasta el momento Sportivo tiene 25 puntos (8 partidos ganados, 1 empatado y 4 perdidos), por otro lado, Douglas tiene apenas un punto menos y un récord de 7 partidos ganados, 3 empates y dos perdidos (un partido menos).

El encargado de impartir justicia será Lucas Cavallero, junto a los asistentes Mariano González y Laureano Leiva; mientras que el cuarto árbitro será Maximiliano Manduca. Además, el partido contará con televisación de DirecTV.

Lo que tenés que saber

Las boleterías abrirán a partir de las 13 horas, mientras que las puertas del estadio se habilitan desde las 14. Los socios ingresan sin costo presentando carnet al día en el sector popular, en ese sentido habrá personal administrativo que estará asociando a quienes lo deseen.

También se venderá un bono contribución en el ingreso del estadio para colaborar con las obras de pintura en el estadio (1x$500 y 2x $1000). Como premio habrá 4 plateas altas y 1 camiseta oficial.

El valor de la entrada general es de $3500; dama y jubilados $1800; menores $1000. La platea para socio tiene un valor de $2500 y plateas para no socios $6000 ($3500 + $2500).

Programación de la 15º fecha

Domingo 15 hs | Def. de Pronunciamiento vs. Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo 15 hs | Sp. Belgrano vs. Douglas Haig

Árbitro: Lucas Cavallero

Domingo 15.30 hs | El Linqueño vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo 15.30 hs | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Gimnasia (CdU)

Árbitro: José Díaz

Libre: Unión (Sunchales)