Sportivo Belgrano ya conoce su fixture: recibe a Douglas Haig en la primera fecha

Se llevó a cabo el sorteo del Fixture del Torneo Federal A y Sportivo Belgrano ya conoce contra quién jugará en cada fecha. El sorteo tuvo lugar en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino y contó con la presencia de numerosos dirigentes del interior. El certamen iniciará el fin de semana del domingo 16 de marzo.

Sportivo Belgrano integra la zona 3 junto a Independiente, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Sportivo Ac, El Linqueño, 9 de Julio, Douglas Haig, Ben Hur, Defensores de Belgrano y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

1ra. fecha - 16/03/25

9 de Julio de Rafaela vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

El Linqueño vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Independiente de Chivilcoy

Sportivo Belgrano vs. Douglas Haig de Pergamino

Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Ben Hur de Rafaela

2da. fecha - 23/03/25

Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. 9 de Julio de Rafaela

Ben Hur de Rafaela vs. Sportivo Belgrano

Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

Independiente de Chivilcoy vs. El Linqueño

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

3ra. fecha - 30/03/25

9 de Julio de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Independiente de Chivilcoy

El Linqueño vs. Douglas Haig de Pergamino

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Ben Hur de Rafaela

Sportivo Belgrano vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas

4ta. fecha - 06/04/25

Sportivo Belgrano vs. 9 de Julio de Rafaela

Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Ben Hur de Rafaela vs. El Linqueño

Douglas Haig de Pergamino vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Independiente de Chivilcoy vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

5ta. fecha - 13/04/25

9 de Julio de Rafaela vs. Independiente de Chivilcoy

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Douglas Haig de Pergamino

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Ben Hur de Rafaela

El Linqueño vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sportivo Belgrano

6ta. fecha - 20/04/25

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. 9 de Julio de Rafaela

Sportivo Belgrano vs. El Linqueño

Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Ben Hur de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

Douglas Haig de Pergamino vs. Independiente de Chivilcoy

7ma. fecha - 27/04/25

9 de Julio de Rafaela vs. Douglas Haig de Pergamino

Independiente de Chivilcoy vs. Ben Hur de Rafaela

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Sportivo Belgrano

El Linqueño vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

8va. fecha - 04/05/25

El Linqueño vs. 9 de Julio de Rafaela

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Sportivo Belgrano vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Independiente de Chivilcoy

Ben Hur de Rafaela vs. Douglas Haig de Pergamino

9na. fecha - 11/05/25

9 de Julio de Rafaela vs. Ben Hur de Rafaela

Douglas Haig de Pergamino vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas

Independiente de Chivilcoy vs. Sportivo Belgrano

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Gimnasia y Esgrima de ChivilcoyDefensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. El Linqueño

10ma. fecha - 18/05/25

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. 9 de Julio de Rafaela

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. El Linqueño

Independiente de Chivilcoy vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Douglas Haig de Pergamino vs. Sportivo Belgrano

Ben Hur de Rafaela vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas

11ra. fecha - 24/05/25

9 de Julio de Rafaela vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas

Sportivo Belgrano vs. Ben Hur de Rafaela

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Douglas Haig de Pergamino

El Linqueño vs. Independiente de Chivilcoy

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

12da. fecha - 01/06/25

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. 9 de Julio de Rafaela

Independiente de Chivilcoy vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Douglas Haig de Pergamino vs. El Linqueño

Ben Hur de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Sportivo Belgrano

13ra. fecha - 08/06/25

9 de Julio de Rafaela vs. Sportivo Belgrano

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas

El Linqueño vs. Ben Hur de Rafaela

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Douglas Haig de Pergamino

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Independiente de Chivilcoy

14ta. fecha - 15/06/25

Independiente de Chivilcoy vs. 9 de Julio de Rafaela

Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

Ben Hur de Rafaela vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. El Linqueño

Sportivo Belgrano vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

15ta. fecha - 22/06/25

9 de Julio de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

El Linqueño vs. Sportivo Belgrano

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Ben Hur de Rafaela

Independiente de Chivilcoy vs. Douglas Haig de Pergamino

16ta. fecha - 29/06/25

Douglas Haig de Pergamino vs. 9 de Julio de Rafaela

Ben Hur de Rafaela vs. Independiente de Chivilcoy

Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del UruguaySportivo Belgrano vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. El Linqueño

17ma. fecha - 06/07/25

9 de Julio de Rafaela vs. El Linqueño

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Sportivo Belgrano

Independiente de Chivilcoy vs. Sportivo Atlético Club Las Parejas

Douglas Haig de Pergamino vs. Ben Hur de Rafaela

18va. fecha - 13/07/25

Ben Hur de Rafaela vs. 9 de Julio de Rafaela

Sportivo Atlético Club Las Parejas vs. Douglas Haig de Pergamino

Sportivo Belgrano vs. Independiente de Chivilcoy

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

El Linqueño vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo