La ilusión no pudo ser: Sportivo Belgrano fue derrotado 2-0 por Independiente en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina y quedó eliminado de la competencia. El partido se jugó en el estadio único de San Nicolás, ante una gran cantidad de hinchas de San Francisco y la región que alentaron a la Verde.

Los goles del encuentro para el “Rojo” los convirtieron Diego Tarzia, a los 30 minutos del primer tiempo, y Federico Mancuello, de penal, a los 37 minutos del complemento. El equipo conducido por Julio Vaccari en la próxima instancia se medirá frente a Gimnasia de Mendoza, que en el debut dejó en el camino a Nueva Chicago.

Tras un arranque en que Sportivo tuvo el gol a los 2 minutos en los pies de Enzo Avaro, el equipo de Avellaneda fue más, tuvo la iniciativa y controló las acciones. La Verde terminó con cinco jugadores amonestados.

El Rojo fue un justo ganador, aunque el equipo de San Francisco siempre hizo un buen papel y se mantuvo en el partido.

El 1 a 0

Al minuto de juego, Diego Tarzia abrió hacia la izquierda para la proyección de Federico Mancuello, y este envió un centro preciso al palo lejano del arquero Santiago Roggero para la llegada de Santiago Montiel, que remató con incomodidad y la pelota se fue por encima del travesaño.

Sin embargo, dos minutos mas tarde, el conjunto de San Francisco recuperó el balón ante una mala salida del “Rojo” y dejó a Enzo Avaro solo frente a Rodrigo Rey, pero el guardameta le ganó el duelo al volante y evitó el tanto en contra.

A partir de allí, los de Avellaneda crecieron en el encuentro y dominaron la pelota, pero sin poder lastimar en el área rival, hasta que una polémica jugada por una posible posición adelantada de Tarzia, derivó en el gol de los dirigidos por Vaccari.

Todos los miembros del banco de suplentes de Sportivo Belgrano reclamaron la acción, pero no sirvió de mucho ya que, al no haber VAR en la Copa Argentina, el árbitro Andrés Gariano no pudo revisar la jugada y revertir la decisión.

En la segunda parte, a pesar de que por momentos el “Rojo” estuvo incómodo, impuso condiciones desde el arranque y logró ampliar la ventaja de la mano de Mancuello desde los doce pasos, a los 37 minutos.

Luego de que el balón impactara en la mano del defensor Tomás Nallim, el experimentado mediocampista definió al palo izquierdo, mientras que el arquero se arrojó hacia la derecha para convertir la pena máxima y sellar la clasificación.

El 2 a 0