Sportivo Belgrano visita este domingo a Cultural La Francia en el marco de la final de Zona Centro de Liga Regional de Fútbol. Será a partir de las 13 horas con arbitraje de Agustín López.

La Verde se consagró en el Apertura ganando la final fuera de casa ante Antártida Argentina, mientras que Cultural La Francia festejó el Clausura el fin de semana pasada derrotando a El Trébol en su propia casa.

El ganador de la final integrará la Zona D del Torneo Campeonato junto a Pueblos Unidos de La Tordilla, Huracán de Las Varillas y el subcampeón de la Zona Noroeste. Por el contrario, el que pierda este partido irá a la Zona C junto a Centro Social de Brinkmann, Cultural Arroyito y el tercero de la Zona Sur.

El resto de las finales

Zona Norte | 14.30 hs Tiro Federal vs. San Jorge (Árbitro: Pablo Albarracín)

Zona Oeste | 15.30 hs Pueblos Unidos vs. Rivadavia de Río Primero (Árbitro: Ángelo Cornaglia)

Zona Noroeste | 15.30 hs Sp. Belgrano (La Para) vs. Social Altos de Chipión (Árbitro: Richard Moyano)

Zona Sur | 15 hs Almafuerte vs. AD El Arañado (Árbitro: Federico Valle) - [Final del Clausura]