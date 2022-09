Sportivo Belgrano vuelve a jugar el lunes

Tras la gran victoria ante Sarmiento del pasado lunes, que elevó la racha de local a seis partidos consecutivos con victoria, la Verde ahora pone la mira en Pergamino. Es que deberá visitar a Douglas Haig el próximo lunes desde las 14 horas.

El encuentro con el "Fogonero" cerrará la 29ª fecha del Federal A, es decir que el equipo de nuestra ciudad jugará ya con todos los resultados puestos. Sin embargo, lejos de especular, a la Verde le sirve muchísimo la victoria ya que se trata de un rival directo en la lucha por la clasificación ubicándose apenas dos puntos por encima en la tabla de posiciones.

Armando volverá a contar con Osvaldo Arroyo y Tomás Federico, que ya purgaron sus fechas de suspensión. De todos modos habrá que esperar la decisión del entrenador ya que sus remplazantes tuvieron un gran partido el pasado lunes (López y Núñez) y no sería extraño que repita el once titular.

Cabe recordar también que durante la semana los jugadores con menos minutos en el torneo disputaron un amistoso con Sociedad Sportiva Devoto.

Para el partido con Douglas ya fue confirmado que el árbitro será Sergio Testa de Bahía Blanca, acompañado de Gonzalo Ferrari (Rosario) y Pablo Leguizamón (Río Colorado); mientras que el cuarto árbitro será Hugo Fleitas (Rosario).

Así se juega la fecha

Sábado 10 de Septiembre

16:00 hs San Martin (F) vs Juv. Unida (G)

22:00 hs Central Norte vs Gimnasia (CdU)

Domingo 11 de Septiembre

11:00 hs Def. de Pronunciamiento vs Boca Unidos

11:00 hs Gimnasia y Tiro vs Crucero del Norte

15:00 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Racing (Cba)

15:30 hs Unión (S) vs Juv. Antoniana

20:00 hs Atl. Paraná vs Sp. Las Parejas

Lunes 12 de Septiembre

14:00 hs Douglas Haig vs Sp. Belgrano

Libre: Sarmiento

Así está la tabla

En caso de empate en puntos, el primer criterio de desempate es sistema olímpico (partidos entre sí). No aplica para puestos de descenso. En ese caso se jugaría partido desempate.

(C) Clasificado al reducido por el único ascenso.