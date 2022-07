Sportivo Belgrano recortó distancias en la tabla

Con la victoria obtenida este domingo ante Gimnasia y Tiro, Sportivo Belgrano recortó la distancia con su rival de turno en la tabla de posiciones y evitó que este se alejara aún más.

La Verde se mantiene en el 10° puesto, a cuatro puntos del Albo que es el último que entraría en zona de clasificación.

La mala noticia fue la victoria de Gimnasia de Concepción del Uruguay, de Douglas y de San Martín de Formosa que se mantienen en el lote de clasificados. La buena, fue el empate de Crucero del Norte con Juventud Unida, al cual Sportivo también le descontó puntos.

La fecha se completará el lunes con el partido entre Juventud Antoniana de Salta y Boca Unidos de Corrientes.

La 18° fecha

Sábado | Sp. Las Parejas 1-3 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Fernando Marcos

Sábado | Crucero del Norte 0-0 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Ariel Montero

Domingo | Depro 0-3 Douglas Haig

Árbitro: Lucas Cavallero

Domingo | Unión (Sunchales) 0-1 Sarmiento

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo | Atl. Paraná 2-2 Racing (Cba)

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | San Martín (Formosa) 1-0 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Gustavo Benítes

Domingo | Gimnasia y Tiro 0-3 Sp. Belgrano

Árbitro: Mauricio Martín

Lunes 22 hs | Juv. Antoniana vs. Boca Unidos

Árbitro: Francisco Acosta

Libre: Central Norte

Tabla

19° fecha

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Def. de Pronunciamiento

Douglas Haig vs Unión (Sunchales)

Sarmiento (R) vs Gimnasia y Tiro

Sp. Belgrano vs Atl. Paraná

Racing (Cba) vs Sp. Las Parejas

Gimnasia (CdU) vs Crucero del Norte

Juv. Unida (G) vs Juv. Antoniana

Central Norte vs San Martin (Formosa)

Libre: Boca Unidos