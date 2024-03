Sportivo Belgrano confirmó fecha y hora del debut en la temporada 2024 del Federal A, donde recibirá a Sportivo Las Parejas en el estadio “Juan Pablo Francia”.

El juego se disputará el lunes 25 de marzo a partir de las 20.30 horas , en acuerdo con la institución santafesina.

El debut iba a darse el domingo 24 de marzo, sin embargo por el feriado del “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia” se estableció que no se pueden programar partidos esa jornada. Entre ambas instituciones acordaron jugarlo el lunes, aunque algunos partidos de la categoría se jugarán los días viernes o sábado.

1ª fecha - Zona 3

Sportivo Belgrano vs. Sportivo Las Parejas

Douglas Haig vs. 9 de Julio (Rafaela)

Independiente (Chivilcoy) vs. Def. de Pronunciamiento

Gimnasia (Concep. del Uruguay) vs. El Linqueño

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)