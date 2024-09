Este martes comenzó el 10° Panamericano Juvenil de Pádel que desarrolla en Méxino, donde la sanfrancisqueña Sol Capello arrancó con una victoria representando a Argentina en la categoría Sub 18.

Capello, junto a su compañera Sasha Gómez, superaron a la dupla ecuatoriana formada por Mila Salazar y Valeria Navia con parciales de 6-2 y 6-2.

Argentina comparte grupo con Ecuador, Paraguay y Chile. El conjunto albiceleste debutó con un contundente 3-0 frente a Ecuador, llevándose la victoria en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Es importante mencionar que los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales.

Bajo la dirección técnica de Virginia “China” Mazzuchi, Cecilia Reiter, Javier Blanco y Federico De Pascual, la selección argentina buscará defender sus títulos en ambas ramas, masculina y femenina. Los siete jugadores cordobeses que integran el equipo y que representarán al país en este certamen son:

Selección femenina

– Sub 14: Victoria Vilchez (Río Cuarto)

– Sub 16: Candela Zillich (La Puerta), Lourdes Flores (Córdoba)

– Sub 18: Sol Capello (San Francisco)

Selección masculina

– Sub 16: Santino Córdoba (Córdoba), Andrés Graupera (Villa del Totoral), Antonio Graupera (Villa del Totoral)

Este torneo representa una gran oportunidad para los jóvenes deportistas de todo el continente, que buscarán destacar en el escenario internacional y sumar puntos para sus respectivos rankings.

Los jugadores cordobeses ya se encuentran compitiendo en el más alto nivel con el objetivo de llevar el nombre de la provincia y del país a lo más alto del pádel juvenil.

Para seguir la competencia: Link Youtube “FIP – Internacional Padel Federation”https://www.youtube.com/@padelfip