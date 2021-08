El próximo sábado luego de mucha espera, finalmente dará comienzo el torneo de la Liga Regional y no sólo los chicos están ansiosos después de tanto tiempo sino también quienes se encargan de su proceso formativo.

Tras su paso como jugador de Sportivo Belgrano, Simón Chanquía se incorporó al cuerpo técnico de la categoría Infantil junto a Emanuel Urquiza y Juan Asencio en la preparación física.

“Me incorporé al grupo de Ema y Juan, donde aprendo mucho de ellos y en este tiempo ya con los chicos, me enseñan mucho más ellos, de lo que esperaba. Aprendo todo los días del grupo”, recalcó Chanquía. También señaló: “en lo personal, me capacité y necesitaba ejercer la profesión de director técnico y qué mejor que en Sportivo, de esta forma, estoy súper contento”.

Por otra parte, encontrándose con personas que ya conocía y tomando el desafío de emprender nuevos objetivos, manifestó que “ya había estado como jugador en el club y me había ido con sensaciones muy lindas respecto al grupo humano y lo que significa Sportivo. Ahora me toca volver desde otro lado, otra etapa y siento que no ha cambiado nada en lo humano pero sí, avanzó mucho en la estructura".

De cara a lo que se viene con el arranque de torneo, luego del parate por la pandemia y más de un año sin competencia en Liga Regional, comentó “pertenecer a la institución me genera expectativas muy grandes, aplicar valores y responsabilidades es un compromiso que asumo, me gusta y me prepare para eso. Estoy muy contento con el inicio del campeonato, porque a los chicos les hace falta volver, poder competir”.

Por último, el DT acentuó “voy a brindarme a los chicos al 100 %, no sólo en la táctico - técnico sino también en lo emocional, que ellos puedan confiar en mí. Estoy en un aprendizaje constantemente y mi objetivo dentro del club es acompañar todo este proceso y ayudar no solo en mi categoría sino en lo que me necesiten”.