Este fin de semana continuará la actividad deportiva para equipos de San Francisco que tendrán compromisos en casa y en condición de visitante. Después de las habilitaciones sanitarias, de a poco, las competencias vuelven a la normalidad aunque también hay amistosos.

SÁBADO

Básquet | Asoc. San Francisco - Torneo Apertura - u13, mini y premini

10 / 11.30 / 13 hs Cultural Arroyito vs. El Ceibo

10 / 11.30 / 12.30 hs SS Devoto vs. Almafuerte

Hockey | Federación Cordobesa - División B1 - 6º fecha

11 hs Antártida Argentina vs. Carlos Paz RC

Rugby | Unión Cordobesa - Bloque Juvenil - 2ª fecha

11 hs San Francisco Rugby Club vs Carlos Paz FC

Baby Fútbol | Torneo Apertura - 5ª fecha (postergados)

12 hs Barrio Cabrera vs. C.D. River (Cat. 2009 - en Xeneize)

13 hs D.M.D Freyre vs. Dep. El Trébol (El Tío)

13 hs Dep. Josefina vs. Tiro y Gimnasia (Cat. 2014 - en Xeneize)

14 hs Infantil Xeneize vs. CDyC El Faisán

Baby Fútbol | Amistosos

12 hs Dep. Sebastián vs. Dep. Norte

12 hs 2 de Abril vs. Belgrano

13 hs Tarzanito vs. Los Andes

13 hs CD River vs. Dep. Oeste

Fútbol regional | Amistosos - Predio "Nicolás Losano"

10:30 hs. Sportivo Belgrano vs. Sociedad Sportiva Devoto - Categoría Juvenil

11:40 hs. Sportivo Belgrano vs Sociedad Sportiva Devoto - Categoría Prejuvenil

11:40 hs. Sportivo Belgrano vs. Sociedad Sportiva Devoto Losano - Categoría Infantil

Hockey | Infantiles - Liga local en Polideportivo Municipal

14 hs Pre décima y décima

15 hs Novena

16 hs Octava

Motociclismo | Superbike - 3ª fecha (Autódromo Juan y Oscar Gálvez)

15.30 hs Leandro Bagnarelli (R3Cup) - Luciano Ribodino (Superbike 1000cc) (TV: TyC Sports)

Fútbol | Federal A - Zona B - 18ª fecha

16 hs Sportivo Belgrano vs. Unión de Sunchales

DOMINGO

Básquet | Asoc. San Francisco - Torneo Apertura - u13, mini y premini

10 / 11.30 / 12.30 hs Almafuerte vs. Alumni

Básquet | Interasociativo femenino - 2ª fecha

10.30 hs San Jorge vs. San Isidro (u15)

14 / 16 hs Ctro. Social Brk. vs. San Isidro (u15 y u17)

Fútbol local y regional | Amistosos

9 hs. Def. de Sportivo (Cat. 2007) vs Def. de Iturraspe (en Defensores de Iturraspe)

10 hs. Sportivo Belgrano vs 9 de Julio de Morteros - Primera división (en predio Nicolás Losano)

11 hs. Estrella Verde ( Cat. 2008-09) vs. Def. de Iturraspe (en Defensores de Iturraspe)

12 hs. Sportivo Belgrano vs 9 de Julio de Morteros - Reserva (en predio Nicolás Losano)

13 hs Sportivo Belgrano vs. Def. de Iturraspe - Femenino (en predio Nicolás Losano)

Fútbol femenino | Liga Rafaelina - 2ª fecha (en Atlético de Rafaela)

11.45 hs Ben Hur vs. Def. de Frontera

Rugby | Unión Cordobesa - Intermedia y M19 - 4ª fecha (en Arroyito)

12.30 hs San Francisco Rugby Club vs. Tablada B - M19

14.15 hs San Francisco Rugby Club vs. Bell Ville

Baby Fútbol | Amistoso

12.30 hs DMD Freyre vs. CD River

Hockey | FOSH - 5ª fecha

15.30 / 16.45 hs San Francisco Rugby Club vs. Dep. Bella Italia

Hockey | FOSH - 3ª fecha - masculino

9.30 / 12.30 hs Antártida Argentina vs 9 de Julio de Rafaela

15 /16.30 hs San Francisco Rugby Club vs. 9 de Julio de Morteros